Уфимцы жалуются на коммунальщиков

Posted 23 октября, 12:43
Published 23 октября, 12:43
Modified 23 октября, 12:52
Updated 23 октября, 12:52
В соцсетях под постом мэра Уфы Ратмира Мавлиева одна из уфимок рассказала о последствиях пожара, который произошел 21 октября в доме по улице Адмирала Макарова. По её словам, большая часть дома до сих пор остается без электричества, а коммунальщики не спешат решать проблему. Два электрика, пришедшие на помощь, покинули место происшествия, не завершив работу и оставив жильцов в темноте.
— Когда сделают пока информации нет. При этом в доме нет газа, а только электроплиты, много семей с маленькими и грудными детьми, — пишет уфимка.
Напомним, в тот день, когда произошел пожар, погиб мужчина, также пострадавшая женщина была госпитализирована с отравлением угарным газом. Из здания было эвакуировали около 150 человек. Ещё 12 жильцов не могли самостоятельно покинуть подъезд — их с помощью специальных средств вывели сотрудники оперативных служб.
На фоне этих проблем в комментариях к постам мэра жители начали обсуждать и другие коммунальные беды. Многие уфимцы высказали недовольство работой общественного транспорта. Пассажиры жалуются на редкие рейсы и переполненные автобусы, которые не могут вместить всех желающих доехать до работы или учебы.