Уфимцы жалуются на коммунальщиков

В соцсетях под постом мэра Уфы Ратмира Мавлиева одна из уфимок рассказала о последствиях пожара, который произошел 21 октября в доме по улице Адмирала Макарова. По её словам, большая часть дома до сих пор остается без электричества, а коммунальщики не спешат решать проблему. Два электрика, пришедшие на помощь, покинули место происшествия, не завершив работу и оставив жильцов в темноте.