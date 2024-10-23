Уфимцев обманывают на ЖКХ

Posted 23 октября, 04:43
Published 23 октября, 04:43
Modified 23 октября, 08:25
Updated 23 октября, 08:25
Как стало известно, подделанные квитанции, которые ловко имитируют настоящие документы от управляющих компаний, продолжают появляться в почтовых ящиках граждан. На первый взгляд они выглядят вполне правдоподобно: указаны личные данные, метраж квартиры и даже показания счётчиков. Однако вместо истинных реквизитов коммунальной компании в этом «шедевре» указаны данные злоумышленников.
Если же уфимец решится заплатить по этой подделке, то он рискует не только лишиться своих денег, но и остаться с долгами перед реальной коммунальной компанией. Как стало известно, QR-коды в таких квитанциях могут вести к фишинговым сайтам. В результате — все деньги уходят в карман аферистов.
Как же отличить оригинал от подделки?
— Сравните данные сомнительной квитанции с данными, указанными на предыдущих квитанциях. Точные реквизиты получателя платежа можно узнать и в договоре между плательщиком и получателем платежа (например, договор с управляющей компанией) либо путём обращения в соответствующие организации, осуществляющие коммунальное обслуживание, — комментируют в Министерстве ЖКХ.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе продлили льготы на оплату жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан.