Уфимцев обманывают на ЖКХ

Если же уфимец решится заплатить по этой подделке, то он рискует не только лишиться своих денег, но и остаться с долгами перед реальной коммунальной компанией. Как стало известно, QR-коды в таких квитанциях могут вести к фишинговым сайтам. В результате — все деньги уходят в карман аферистов.