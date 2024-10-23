Сегодня в Уфе: ЖКХ-челленджи, облавы и сытые хоккеисты

Сразу два важных события произойдут в Уфе для поклонников спорта на льду. На «Уфа-Арене» в четверг, 24 октября, пройдёт матч «Салавата Юлаева» с нижегородским «Торпедо». В этот раз болельщики ждут от уфимских хоккеистов полной отдачи. На предпоследний матч с «Трактором» спортсмены из «СЮ» выходить не хотели до последнего — всё из-за долгов по зарплате перед «юлаевцами». Матч хоккеисты тогда с треском проиграли, зато как только финансовые проблемы были устранены — команда тут же отыгралась и нанесла поражение гостям из «Сочи».