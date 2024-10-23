Сегодня в Уфе: ЖКХ-челленджи, облавы и сытые хоккеисты

Posted 23 октября, 19:00
Published 23 октября, 19:00
Modified 23 октября, 20:11
Updated 23 октября, 20:11
По-настоящему осенняя погода всё ближе подступает к столице Башкирии. В четверг, 24 октября, в городе снова зарядят дожди — пока что небольшие. В целом большую часть дня погода в Уфе будет облачной. Ветер — юго-западного направления с переходом в северо-западное, от 5 до 10 м/c. Днём столбики термометров в городе поднимутся не выше +7°C… +9°C.
В очередной неприятностью после массовых отключений света столкнулась Дёма. Вечером среды, 23 октября, на Деревенской переправе внезапно порвало водопровод — оказалось, что повредились трубы, через которые обеспечивали многоэтажки и частный сектор в Дёмском районе. К счастью, совсем без воды жильцы не останутся, однако с напор станет гораздо слабее. Тем не менее власти организовали в муниципалитете подвоз воды.
Аналитики Росстата сообщили о сильном скачке цен на картофель — в Уфе популярный продукт подорожал почти на 38%. Если в январе 2024 года клубнеплод продавался в среднем за 24,35₽ за кг, то к октябрю его стоимость подскочила уже до 33,56₽. Как указали специалисты, в Башкирии картофель оказался продуктом, сильнее всего набравшим в цене с начала 2024 года.
Новый опрос среди уфимцев показал, что жители башкирской столицы совсем не боятся потерять свою работу. Впрочем, не из равнодушия к своему источнику доходов, а из уверенности в работодателе.
По данным HeadHunter, порядка 68% респондентов уверены, что начальник с работы их не выгонит ни за что. Сильнее всего стабильность на своей должности ощущают трудящиеся в сферах розничной торговли, производства и сервисного обслуживания, а также науки и образования. Кроме того, не тревожатся о потере источника доходов «айтишники» и юристы.
Пользователям общественного транспорта следует приготовиться к «сюрпризам» от ГАИ. В четверг, 24 октября, стражи порядка будут массово останавливать маршрутки и досконально их проверять. Сотрудники удостоверятся, достаточно часто ли водители проверяют техническое состояние рабочих лошадок, не нарушают ли правила перевозки пассажиров и достаточно ли спят.
Сразу два важных события произойдут в Уфе для поклонников спорта на льду. На «Уфа-Арене» в четверг, 24 октября, пройдёт матч «Салавата Юлаева» с нижегородским «Торпедо». В этот раз болельщики ждут от уфимских хоккеистов полной отдачи. На предпоследний матч с «Трактором» спортсмены из «СЮ» выходить не хотели до последнего — всё из-за долгов по зарплате перед «юлаевцами». Матч хоккеисты тогда с треском проиграли, зато как только финансовые проблемы были устранены — команда тут же отыгралась и нанесла поражение гостям из «Сочи».
В четверг, 24 октября, также стартует городской турнир по хоккею, который проводится в память об Ульфате Мустафине. Проходить он будет в Центре спортивной подготовки, названном в его честь — на Менделеева, 158/4.
Знаменитый «Поезд Победы» (12+) задержится на вокзале башкирской столицы ещё на один день. Посетить интерактивную выставку жители Уфы смогут с 10:00 до 18:00. В состав входят 10 тематических вагонов с экспозициями, посвящёнными событиям Великой Отечественной войны.
Завершаем дайджест традиционной подборкой. В этот раз посоветуем несколько кинокартин, которые идеально подчеркнут осенние дни.