РЭО утвердил членов жюри «Зеленой премии — 2024»

Posted 23 октября, 12:57
Published 23 октября, 12:57
Modified 23 октября, 12:57
Updated 23 октября, 12:57
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подчеркнул, что состав жюри в текущем году существенно увеличился. Расширение числа номинаций подразумевает необходимость привлечения большего количества экспертов из различных сфер, включая экологов, представителей гражданского общества, активистов и спортсменов, которые зачастую становятся инициаторами экологического движения, пишет 56orb.ru.
В состав жюри вошли три депутата: первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, а также председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Также среди членов жюри «Зеленой премии» представлены руководители трех высших учебных заведений: Валерий Белгородский, ректор Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, Алевтина Черникова, ректор Университета МИСИС, и Иван Лобанов, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
В состав жюри из отрасли обращения с отходами включены Александр Пугин, генеральный директор компании «ЭКОМАШГРУПП», Алексей Куртишвили, исполнительный директор «Хартия», Евгений Михайлов, генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал», управляющей компании группы «ЭкоЛайн», а также Михаил Буховский, директор выставок «ВэйстТэк» и «ЭкваТэк».
Также в жюри представлены представители финансового сектора и бизнеса. К ним относятся вице-президент ПАО «Сбербанк» Михаил Чачин, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, замгенерального директора по персоналу ГК «Росатом» Татьяна Терентьева и исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко заявил, что все члены жюри ознакомятся с заявками по общественному, профессиональному и юннатскому направлениями и создадут шорк-листы из которых выберут финалистов.
«А их мы уже объявим в декабре на торжественной церемонии», — добавил Бойко.
Заявку для участия в «Зеленой премии» можно заполнить на официальном сайте РЭО.