РЭО утвердил членов жюри «Зеленой премии — 2024»

В состав жюри вошли три депутата: первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, а также председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.