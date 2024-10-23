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Posted 23 октября, 12:57

Published 23 октября, 12:57

Modified 23 октября, 12:57

Updated 23 октября, 12:57

РЭО утвердил членов жюри «Зеленой премии — 2024»

РЭО утвердил членов жюри «Зеленой премии — 2024»

23 октября 2024, 12:57
Фото: 1MI
В 2024 году состав жюри «Зеленой премии» насчитывает 26 членов. В их числе — специалисты из области охраны окружающей среды, экоактивисты, а также знаменитости, спортсмены.

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подчеркнул, что состав жюри в текущем году существенно увеличился. Расширение числа номинаций подразумевает необходимость привлечения большего количества экспертов из различных сфер, включая экологов, представителей гражданского общества, активистов и спортсменов, которые зачастую становятся инициаторами экологического движения, пишет 56orb.ru.

В состав жюри вошли три депутата: первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, а также председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Также среди членов жюри «Зеленой премии» представлены руководители трех высших учебных заведений: Валерий Белгородский, ректор Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина, Алевтина Черникова, ректор Университета МИСИС, и Иван Лобанов, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

В состав жюри из отрасли обращения с отходами включены Александр Пугин, генеральный директор компании «ЭКОМАШГРУПП», Алексей Куртишвили, исполнительный директор «Хартия», Евгений Михайлов, генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал», управляющей компании группы «ЭкоЛайн», а также Михаил Буховский, директор выставок «ВэйстТэк» и «ЭкваТэк».

Также в жюри представлены представители финансового сектора и бизнеса. К ним относятся вице-президент ПАО «Сбербанк» Михаил Чачин, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик, президент ООО «Деловая Россия» Павел Титов, исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, замгенерального директора по персоналу ГК «Росатом» Татьяна Терентьева и исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко заявил, что все члены жюри ознакомятся с заявками по общественному, профессиональному и юннатскому направлениями и создадут шорк-листы из которых выберут финалистов.

«А их мы уже объявим в декабре на торжественной церемонии», — добавил Бойко.

Заявку для участия в «Зеленой премии» можно заполнить на официальном сайте РЭО.

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