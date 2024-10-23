Прибыль страховой компании Югория по итогам 9 месяцев 2024 года выросла вдвое

Posted 23 октября, 06:26
Published 23 октября, 06:26
Modified 23 октября, 06:26
Updated 23 октября, 06:26
Собственный капитал компании достиг 14,6 млрд рублей — он вырос на 19% и обеспечил доходность на акционерный капитал (ROE) 29,5%. В общей сложности активы акционерного общества достигли объема в 49,6 млрд рублей, информирует ТАСС.
В течение прошедших 9 месяцев «Югория» осуществила выплаты на сумму свыше 12,9 млрд рублей в рамках урегулирования более 100 тысяч страховых случаев. В числе крупных выплат — 190 млн рублей владельцу затонувшего грузового судна.
В текущем году «Югория» увеличила объемы корпоративного страхования, подписав соглашения с ведущими лизинговыми компаниями и обеспечив темпы роста на уровне 167%. Компания вошла в перечень партнеров таких крупных лизинговых предприятий, как CARCADE, «Балтийский лизинг», «Европлан», «Интерлизинг», «Сбербанк Лизинг» и других. Работа вместе с Российской ассоциацией автомобильных дилеров (РОАД) обеспечила расширение спектра возможностей взаимодействия с автодилерами и укрепление позиций «Югории» на рынке автомобильного страхования. Компания сотрудничает с 540 автомобильными дилерами России.
В числе прочего страховая компания активно интегрирует новые сервисы для агентов, количество которых приближается к 12 тысячам. Согласно заявлению генерального директора Олега Овсяницкого, «Югория» является уже не только региональной компанией. «Мы рады отметить, что наши доступные страховые сервисы, традиционно популярные на Урале и в Сибири, также востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и Центральном регионе страны, где темп роста бизнеса составил 123%», — рассказал он.