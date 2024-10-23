Прибыль страховой компании Югория по итогам 9 месяцев 2024 года выросла вдвое

В числе прочего страховая компания активно интегрирует новые сервисы для агентов, количество которых приближается к 12 тысячам. Согласно заявлению генерального директора Олега Овсяницкого, «Югория» является уже не только региональной компанией. «Мы рады отметить, что наши доступные страховые сервисы, традиционно популярные на Урале и в Сибири, также востребованы в Москве, Санкт-Петербурге и Центральном регионе страны, где темп роста бизнеса составил 123%», — рассказал он.