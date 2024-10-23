Пора избавить вытяжку от жира: попробуйте этот простой способ очистки фильтров

Если фильтр не сильно загрязнен, можно использовать упрощенный метод, который также подойдет для тех, кто регулярно проводит чистку. Фильтр смачивается горячей водой, посыпается содой и на него наносится немного моющего средства. Затем с помощью щетки удаляются загрязнения. Этот метод хорош тем, что не требует больших временных затрат и подходит для поддерживающей чистки.