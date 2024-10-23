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Posted 23 октября, 07:00

Published 23 октября, 07:00

Modified 23 октября, 07:00

Updated 23 октября, 07:00

Пора избавить вытяжку от жира: попробуйте этот простой способ очистки фильтров

Пора избавить вытяжку от жира: попробуйте этот простой способ очистки фильтров

23 октября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Пора избавить вытяжку от жира: попробуйте этот простой способ очистки фильтров
Фильтры вытяжки постепенно накапливают жир, пыль и другие загрязнения, что приводит к снижению эффективности работы устройства и даже к неприятным запахам. Многие хозяйки сталкиваются с проблемой: каким образом и с помощью каких средств лучше всего очищать сетки вытяжки от жира?

Частота чистки фильтров зависит от интенсивности использования вытяжки и того, что именно готовится на кухне. Если постоянно используется много масла или продуктов, которые выделяют много жира при готовке, чистку следует проводить чаще.

В среднем, рекомендуется проводить эту процедуру не реже одного раза в месяц. Игнорирование регулярной чистки может привести к тому, что фильтры перестанут эффективно захватывать частицы жира и запахи, что негативно скажется на общей чистоте и воздухе на кухне.

Как выбрать подходящую тару для очистки?

Для начала, необходимо подобрать подходящую емкость, в которой фильтры будут замачиваться. Это может быть глубокая кастрюля, ведро или даже противень из духовки, если размеры фильтра это позволяют. Важно, чтобы фильтр был полностью погружен в раствор, поскольку только так можно эффективно удалить жир.

Рецепт эффективного чистящего раствора

Одним из самых простых и доступных способов очистки является использование раствора, приготовленного из соды и моющего средства для посуды. Эти компоненты отлично работают вместе, разрушая жирные отложения на фильтрах.

Рецепт раствора включает в себя:

  • 1/3 упаковки пищевой соды (приблизительно 130 г),
  • 1 столовую ложку моющего средства,
  • кипяток (температура воды должна быть около 90-100°C).

Вначале рекомендуется смешать соду и средство для посуды в небольшой емкости, после чего добавить немного кипятка для того, чтобы тщательно перемешать компоненты. Полученный раствор выливается в выбранную тару, и добавляется еще кипятка до полного погружения фильтров.

Рецепт эффективного чистящего раствораРецепт эффективного чистящего раствора
Рецепт эффективного чистящего раствора. Фото: Изображение Midjourney

Процесс очистки

После того как фильтры были погружены в чистящий раствор, нужно дать им постоять в таком состоянии 5-10 минут. За это время раствор размягчит жир и другие загрязнения, что позволит легко удалить их с помощью щетки. При сильных загрязнениях возможно потребуется подогреть раствор, чтобы увеличить его эффективность.

— Использование кипятка или максимально горячей воды из-под крана значительно ускоряет процесс размягчения жира. Важно не только замачивать фильтры, но и после этого тщательно промывать их под проточной водой, чтобы удалить остатки жира, — рекомендует Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома».

Альтернативный способ для фильтров с легкими загрязнениями

Если фильтр не сильно загрязнен, можно использовать упрощенный метод, который также подойдет для тех, кто регулярно проводит чистку. Фильтр смачивается горячей водой, посыпается содой и на него наносится немного моющего средства. Затем с помощью щетки удаляются загрязнения. Этот метод хорош тем, что не требует больших временных затрат и подходит для поддерживающей чистки.

— Регулярная чистка фильтров вытяжки предотвращает накопление большого количества жира, что существенно упрощает уход за вытяжкой. Важно не откладывать эту процедуру, чтобы не тратить потом много времени и усилий на удаление застарелых загрязнений, — отмечает домохозяйка.
Альтернативный способ для фильтров с легкими загрязнениямиАльтернативный способ для фильтров с легкими загрязнениями
Альтернативный способ для фильтров с легкими загрязнениями. Фото: Изображение Midjourney

Завершающий этап: промывка и сушка

После того как фильтры были тщательно очищены, их необходимо сполоснуть под горячей водой, чтобы удалить остатки моющего средства и жира. Далее фильтры нужно тщательно просушить перед тем, как устанавливать их обратно в вытяжку. Это позволит избежать появления коррозии и увеличит срок службы устройства.

— Сушка фильтров — это обязательный этап. Важно не торопиться и не устанавливать фильтры на место до полного высыхания, так как влажные фильтры могут вызвать неприятные запахи и даже способствовать развитию плесени, — делится опытом Анна.
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