Оформляем окна: виды и материалы современных штор

Posted 23 октября, 14:09
Published 23 октября, 14:09
Modified 23 октября, 14:11
Updated 23 октября, 14:11
В этом материале эксперты издания «Я так живу» рассмотрели виды штор, материалы, особенности выбора и советы по декорированию.
При выборе штор важно учитывать их назначение. Наиболее распространенные виды включают:
Эти шторы, как правило, ассоциируются с тяжелыми классическими моделями, но они бывают разнообразных стилей — от минималистичных до современных. Плотные портьеры создают уют и защищают от света, могут быть однотонными или с яркими принтами. Это делает их универсальными для любого интерьера.
Легкие и полупрозрачные тюли идеально подходят для небольших пространств, позволяя свету проникать в помещение, не уменьшая визуально его размеры. Сочетание тюля с плотными портьерами создаст многослойность и интересный контраст.
Это современное решение, которое удобно в использовании. Рулонные шторы легко регулируются и не занимают много места, что делает их идеальными для малых помещений. Блэкаут-модели полностью блокируют свет, что особенно важно в спальнях.
Эти шторы устанавливаются в короб, скрывающий рулон ткани. Это придает им аккуратный вид и защищает от пыли. Кассетные шторы могут обеспечить лучшее светозащиту благодаря плотному прилеганию к окну.
Стильные римские шторы представляют собой панели ткани, которые поднимаются и складываются в горизонтальные складки. Они добавляют текстуру и глубину интерьеру, занимая при этом мало места.
Выбор материалов зависит от стиля интерьера и функциональных потребностей. Каждая ткань вносит свои особенности в атмосферу комнаты.
Хлопок — натуральный материал, хорошо пропускает воздух, приятен на ощупь и легко стирается. Однако он мнется и требует регулярного ухода.
Лён — прочный и долговечный, впитывает влагу и быстро сохнет. Он добавляет естественность, но может мяться и требует глажки.
Синтетические ткани — часто используются для рулонных штор, легко чистятся и сохраняют форму. Однако могут вызывать аллергию и не всегда хорошо пропускают воздух.
Шёлк — роскошный материал, подходящий для классических интерьеров. Требует бережного ухода и может быть чувствителен к влаге.
Вельвет — теплый материал с коротким ворсом, хорошо сохраняет тепло, но требует тщательного ухода из-за способности собирать пыль.
Важно определить стиль интерьера и учитывать размер окна. Для высоких окон подойдут длинные портьеры, а для малогабаритных квартир — рулонные шторы и тюль. Необходимо также понимать, какую функцию должны выполнять шторы: защищать от света или служить декоративным элементом. Цвет штор должен гармонировать с интерьером, нейтральные тона создадут спокойную атмосферу, а яркие — акценты.
При использовании штор как элемента декора важно помнить о следующих приемах:
Многослойность: комбинирование различных видов штор создаст интересный визуальный эффект. Например, сочетание тюля с портьерами позволяет регулировать уровень освещения.
Декоративные элементы: ламбрекены, кисти и другие аксессуары могут добавить уникальности. Эти детали лучше всего подходят для роскошных интерьеров.
Цветовые акценты: яркие шторы могут стать центральным элементом комнаты, особенно если стены и мебель нейтральные.
Шторы требуют регулярного ухода. Необходимо стирать их, учитывая рекомендации по уходу за тканью. Если стирка кажется сложной, регулярная чистка с помощью пылесоса поможет предотвратить накопление пыли. Также важно гладить шторы, чтобы они выглядели аккуратно. Паровой утюг отлично справляется с морщинами, не повреждая ткань.
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