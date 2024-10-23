Оформляем окна: виды и материалы современных штор

Эти шторы, как правило, ассоциируются с тяжелыми классическими моделями, но они бывают разнообразных стилей — от минималистичных до современных. Плотные портьеры создают уют и защищают от света, могут быть однотонными или с яркими принтами. Это делает их универсальными для любого интерьера.