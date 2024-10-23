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Posted 23 октября, 09:34

Published 23 октября, 09:34

Modified 23 октября, 09:36

Updated 23 октября, 09:36

Женщина ударила ножом мужа в Башкортостане

Ножевое ранение на день рождения подарила жена супругу в Башкирии

23 октября 2024, 09:34
Фото: 1MI

Женщина ударила ножом мужа в Башкортостане

Семейное застолье обернулось больничной палатой и уголовным делом, сообщает в среду, 23 октября, пресс-служба УМВД по Республике Башкортостан.

В Ишимбайский райотдел МВД поступил сигнал из больницы о госпитализации 49-летнего местного жителя. Мужчина поступил к врачам по «Скорой помощи» с ножевыми ранениями, которые явно носили криминальный характер. Медики сразу рассказали о пациенте полицейским. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе расследования полицейские выяснили, что к совершению преступления причастна 48-летняя жена пострадавшего. Она уже задержана и дала признательные показания. Как оказалось, женщина ранила супруга во время бурного празднования своего дня рождения. На свой праздник жена подарила мужу проблемы со здоровьем, а себе, судя по всему, судимость. Причина семейного криминала — любовь к алкоголю и ревность. Виновница торжества приревновала мужа к своей сестре.

— По предварительной информации, инцидент произошел на следующий день после дня рождения женщины. Вечеринка, посвященная празднику, собрала знакомых и родственников. Часть гостей разошлась, а оставшиеся продолжили отмечать праздник на следующий день. Во время застолья между супругами вспыхнул конфликт из-за ревности — жена заподозрила мужа в симпатии к своей сестре. Алкоголь лишь усилил страсти. Подозреваемая схватила нож и нанесла несколько ударов мужу. Сестра, которая была с ними, вызвала скорую помощь, — сообщает пресс-служба УМВД Республики Башкортостан.

Полицией возбуждено уголовное дело. В отношении 48-летней задержанной избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде, при этом нож был изъят.

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