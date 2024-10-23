Ножевое ранение на день рождения подарила жена супругу в Башкирии

— По предварительной информации, инцидент произошел на следующий день после дня рождения женщины. Вечеринка, посвященная празднику, собрала знакомых и родственников. Часть гостей разошлась, а оставшиеся продолжили отмечать праздник на следующий день. Во время застолья между супругами вспыхнул конфликт из-за ревности — жена заподозрила мужа в симпатии к своей сестре. Алкоголь лишь усилил страсти. Подозреваемая схватила нож и нанесла несколько ударов мужу. Сестра, которая была с ними, вызвала скорую помощь, — сообщает пресс-служба УМВД Республики Башкортостан.



Полицией возбуждено уголовное дело. В отношении 48-летней задержанной избрана мера пресечения в форме подписки о невыезде, при этом нож был изъят.