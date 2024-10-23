Нефтяники Башкирии высадили почти 750 тысяч деревьев

Posted 23 октября, 12:55
Published 23 октября, 12:55
Modified 23 октября, 13:25
Updated 23 октября, 13:25
Нефтяники провели озеленение в два этапа: весной высадки были сделаны на площади 37 га (158 тыс. деревьев), осенью — на 164 га (590 тыс. саженцев), в том числе в экологических акциях «Зеленая Башкирия», «Сохраним лес» и «Сад памяти».
Посадки прошли, в том числе и на территории природного парка «Аслы-Куль» (Давлекановский район РБ) — 24 тыс. саженцев. Таким образом продолжается программа по предотвращению заболачивания Асликуля — крупнейшего озера республики.
— С прошлой осени башкирские нефтяники начали восстанавливать лес вокруг северо-западной части озера Асликуль — мы высаживаем хвойные породы, сосны и лиственницы. На сегодняшний день высадили в природном парке «Аслы-Куль» 68 тыс. сеянцев сосны и 10 тыс. сеянцев лиственницы Сукачева, в результате возникло три участка хвойного леса общей площадью 19,5 га, — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Башнефть-Добыча» Вадим Павлунько.
По мнению экспертов Исследовательского центра биологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, создание хвойного леса должно помочь остановить процессы заболачивания берегов.
Волонтеры Башнефти», входящей в НК «Роснефть», вместе с родными и близкими высаживают саженцы также в парках, скверах, аллеях, во дворах и других общественных пространствах.
— Мы с радостью откликаемся на такие акции — приезжаем вместе с семьями. Все-таки посадить дерево — это хорошая возможность сделать мир лучше и красивее. Помогаем и весной, и осенью, кроме того наблюдаем, как саженцы прижились, как растут, ухаживаем за ними, — рассказали нам волонтеры-нефтяники.
Всего за последние 5 лет «Башнефть» высадила более 5,2 млн деревьев на площади свыше 1,5 тыс. га. Высаженные саженцы вскоре сформируют полноценные хвойные леса.