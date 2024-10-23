Нефтяники Башкирии высадили почти 750 тысяч деревьев

Нефтяники провели озеленение в два этапа: весной высадки были сделаны на площади 37 га (158 тыс. деревьев), осенью — на 164 га (590 тыс. саженцев), в том числе в экологических акциях «Зеленая Башкирия», «Сохраним лес» и «Сад памяти».