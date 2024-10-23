mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 12:55

Published 23 октября, 12:55

Modified 23 октября, 13:25

Updated 23 октября, 13:25

Нефтяники Башкирии высадили почти 750 тысяч деревьев

Нефтяники Башкирии высадили почти 750 тысяч деревьев

23 октября 2024, 12:55
Фото: Артур Салимов
748 тыс. деревьев на площади более 200 га посадили в Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ненецком автономном округе.

Нефтяники провели озеленение в два этапа: весной высадки были сделаны на площади 37 га (158 тыс. деревьев), осенью — на 164 га (590 тыс. саженцев), в том числе в экологических акциях «Зеленая Башкирия», «Сохраним лес» и «Сад памяти».

Посадки прошли, в том числе и на территории природного парка «Аслы-Куль» (Давлекановский район РБ) — 24 тыс. саженцев. Таким образом продолжается программа по предотвращению заболачивания Асликуля — крупнейшего озера республики.

— С прошлой осени башкирские нефтяники начали восстанавливать лес вокруг северо-западной части озера Асликуль — мы высаживаем хвойные породы, сосны и лиственницы. На сегодняшний день высадили в природном парке «Аслы-Куль» 68 тыс. сеянцев сосны и 10 тыс. сеянцев лиственницы Сукачева, в результате возникло три участка хвойного леса общей площадью 19,5 га, — рассказал начальник отдела охраны окружающей среды ООО «Башнефть-Добыча» Вадим Павлунько.

По мнению экспертов Исследовательского центра биологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН, создание хвойного леса должно помочь остановить процессы заболачивания берегов.

Фото: Артур Салимов

Волонтеры Башнефти», входящей в НК «Роснефть», вместе с родными и близкими высаживают саженцы также в парках, скверах, аллеях, во дворах и других общественных пространствах.

— Мы с радостью откликаемся на такие акции — приезжаем вместе с семьями. Все-таки посадить дерево — это хорошая возможность сделать мир лучше и красивее. Помогаем и весной, и осенью, кроме того наблюдаем, как саженцы прижились, как растут, ухаживаем за ними, — рассказали нам волонтеры-нефтяники.

Всего за последние 5 лет «Башнефть» высадила более 5,2 млн деревьев на площади свыше 1,5 тыс. га. Высаженные саженцы вскоре сформируют полноценные хвойные леса.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика