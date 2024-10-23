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Posted 23 октября, 11:23

Published 23 октября, 11:23

Modified 23 октября, 12:14

Updated 23 октября, 12:14

В Башкирии суд наказал двух мужчин за кражу меди

Гастролеры обокрали операторов в Башкирии

23 октября 2024, 11:23
Фото: 1MI

В Башкирии суд наказал двух мужчин за кражу меди

Двое мужчин из Оренбургской области были осуждены за серию краж медных кабелей у операторов сотовой связи, сообщает в среду, 23 октября, прокуратура Республики Башкортостан.

Судебное разбирательство стало финалом преступной деятельности мужчин, которые в период с апреля по август 2023 года регулярно наведывались на территорию Башкирии. Их «бизнес» заключался в том, чтобы похищать медные кабели с базовых станций операторов мобильной связи. Эти детали они затем сдавали в пункты приема металлолома, извлекая из этого довольно приличную выгоду.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 178 тысяч рублей. Несмотря на то что мужчины признали свою вину и частично возместили ущерб (сумма составила более 110 тысяч рублей), это не спасло их от наказания.

Суд назначил одному из них два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй фигурант дела получил менее суровое наказание — один год и десять месяцев принудительных работ, при этом ему предстоит отдавать 10% своей зарплаты в доход государства и выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе была раскрыта серия краж, организованная 38-летним рецидивистом-бомжом.

Отшельник-наркоман оказался серийным вором
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