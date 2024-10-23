Гастролеры обокрали операторов в Башкирии

Posted 23 октября, 11:23
Published 23 октября, 11:23
Modified 23 октября, 12:14
Updated 23 октября, 12:14
Судебное разбирательство стало финалом преступной деятельности мужчин, которые в период с апреля по август 2023 года регулярно наведывались на территорию Башкирии. Их «бизнес» заключался в том, чтобы похищать медные кабели с базовых станций операторов мобильной связи. Эти детали они затем сдавали в пункты приема металлолома, извлекая из этого довольно приличную выгоду.
Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 178 тысяч рублей. Несмотря на то что мужчины признали свою вину и частично возместили ущерб (сумма составила более 110 тысяч рублей), это не спасло их от наказания.
Суд назначил одному из них два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй фигурант дела получил менее суровое наказание — один год и десять месяцев принудительных работ, при этом ему предстоит отдавать 10% своей зарплаты в доход государства и выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе была раскрыта серия краж, организованная 38-летним рецидивистом-бомжом.