Гастролеры обокрали операторов в Башкирии

Суд назначил одному из них два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй фигурант дела получил менее суровое наказание — один год и десять месяцев принудительных работ, при этом ему предстоит отдавать 10% своей зарплаты в доход государства и выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.