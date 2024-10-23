Известный чиновник пойдёт под суд в Башкирии

Добавим, что по данным администрации Салавата пост мэра в 2020 году занимал Игорь Миронов. Он был назначен на пост 20 мая 2020 года, а покинул его в октябре 2024 года. По данным источников, уголовное дело против него было заведено в марте 2023 года.