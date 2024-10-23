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Posted 23 октября, 06:34

Published 23 октября, 06:34

Modified 23 октября, 08:48

Updated 23 октября, 08:48

Бывший мэр Салавата предстанет перед судом

Известный чиновник пойдёт под суд в Башкирии

23 октября 2024, 06:34
Фото: tg/Игорь Миронов

Бывший мэр Салавата предстанет перед судом

В Башкирии завершилось расследование дела против экс-главы администрации города Салавата, который обвинен в превышении должностных полномочий, сообщает региональная прокуратура в среду, 23 октября.

По данным следствия, всё началось в 2020 году. В период с апреля по октябрь экс-глава города, действуя из личной заинтересованности, заключил концессионное соглашение с компанией ООО «АвтоматизацияСистемыТехнологии» (АСТ). По сути, он передал электрические сети города в управление частной компании без проведения необходимых конкурсов и согласований. Это решение оказалось заведомо невыгодным для муниципалитета и существенно ухудшило финансовое положение города.

— На момент подписания соглашения мэр понимал, что действия идут вразрез с интересами местного бюджета. Как результат — город лишился важных активов, которые могли бы приносить прибыль для модернизации систем электроснабжения. Вместо этого население столкнулось с рисками ухудшения качества предоставляемых услуг, — указано в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Республики Башкортостан приняла решение о возбуждении уголовного дела. Следствие уже утвердило обвинительное заключение и вскоре дело будет направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что по данным администрации Салавата пост мэра в 2020 году занимал Игорь Миронов. Он был назначен на пост 20 мая 2020 года, а покинул его в октябре 2024 года. По данным источников, уголовное дело против него было заведено в марте 2023 года.

Как ранее сообщал Mkset, бывший директор муниципального предприятия обманул городскую казну на 35 миллионов рублей.

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