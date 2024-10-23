Быть бодрым дороже с каждым днём в Уфе

По данным аналитического сервиса, продажи кофе навынос, или с собой, за год в России выросли на 25%. Эксперты «Чек Индекса» сравнивали периоды за январь–сентябрь 2023 и 2024 годов. За год стоимость стаканчика кофе объемом до 400 мл выросла в России на 11%, его средняя цена составила ₽195.



— Медианная цена на кофе навынос в Башкортостане составила ₽193. Это на 11% больше, чем в прошлом году. При этом число покупок такого формата напитка в Башкирии выросло на 17%. Рост популярности кофе навынос в России — 14%, — сообщили Mkset эксперты «Чек Индекс».



Интересно заметить, что средняя стоимость кофе на вынос в Москве оказывается ниже, чем в Санкт-Петербурге — 211 рублей против 219. В России чаще всего предпочитают капучино и латте. Формат кофе на вынос пользуется популярностью среди офисных работников и путешественников. Этот сегмент стремительно развивается на региональном уровне, особенно в городах и местах с активной деловой или туристической жизнью.