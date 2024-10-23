Жизнь в Башкирии обернулась коммунальным адом

В населенном пункте проживают 5 493 жителя, среди которых 1 030 детей. В связи с аварией учебный день в школах проходил в сокращённом виде, а больницы были оповещены о коммунальных неудобствах. Для стабилизации ситуации был создан запас воды, а из соседних деревень организовали подвоз.