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Posted 23 октября, 09:43

Published 23 октября, 09:43

Modified 23 октября, 12:21

Updated 23 октября, 12:21

Жители огромного села в Башкирии остались без воды

Жизнь в Башкирии обернулась коммунальным адом

23 октября 2024, 09:43
Фото: mkset.ru

Жители огромного села в Башкирии остались без воды

В Туймазинском районе в селе Субханкулово из-за аварии всюду отключили холодную воду, сообщила пресс-служба МЧС по Башкортостану в среду, 23 октября.

В дежурную часть утром в среду, 23 октября, поступило сообщение от сотрудника диспетчерской службы Туймазинского района про отключение холодной воды по всему селу Субханкулово. Как стало известно, произошла поломка на электростанции, которая питала насосы резервуаров-накопителей.

В населенном пункте проживают 5 493 жителя, среди которых 1 030 детей. В связи с аварией учебный день в школах проходил в сокращённом виде, а больницы были оповещены о коммунальных неудобствах. Для стабилизации ситуации был создан запас воды, а из соседних деревень организовали подвоз.

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В связи с происшествием было созвано заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям, на котором решили вопрос с поставкой нового трансформатора на замену сломанного. После всех проверок электростанция будет восстановлена и запущена в работу. Ситуацию под свой контроль взяла прокуратура Республики Башкортостан.

Ранее Mkset сообщил про появление поддельных квитанций ЖКХ у жителей Уфы.

P. S. По данным пресс-службы МЧС на вечер 23 октября все аварийно-восстановительные работы были завершены и вода в кранах сельчан появилась.

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