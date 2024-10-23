Жизнь в Башкирии обернулась коммунальным адом

Posted 23 октября, 09:43
Published 23 октября, 09:43
Modified 23 октября, 12:21
Updated 23 октября, 12:21
В дежурную часть утром в среду, 23 октября, поступило сообщение от сотрудника диспетчерской службы Туймазинского района про отключение холодной воды по всему селу Субханкулово. Как стало известно, произошла поломка на электростанции, которая питала насосы резервуаров-накопителей.
В населенном пункте проживают 5 493 жителя, среди которых 1 030 детей. В связи с аварией учебный день в школах проходил в сокращённом виде, а больницы были оповещены о коммунальных неудобствах. Для стабилизации ситуации был создан запас воды, а из соседних деревень организовали подвоз.
В связи с происшествием было созвано заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям, на котором решили вопрос с поставкой нового трансформатора на замену сломанного. После всех проверок электростанция будет восстановлена и запущена в работу. Ситуацию под свой контроль взяла прокуратура Республики Башкортостан.
Ранее Mkset сообщил про появление поддельных квитанций ЖКХ у жителей Уфы.
P. S. По данным пресс-службы МЧС на вечер 23 октября все аварийно-восстановительные работы были завершены и вода в кранах сельчан появилась.