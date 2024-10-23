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Posted 23 октября, 16:31

Published 23 октября, 16:31

Modified 23 октября, 20:12

Updated 23 октября, 20:12

В Башкирии приватизируют издательство «Мир Печати»

Башкирия избавится от убыточного «Мира Печати»

23 октября 2024, 16:31
Фото: 1MI

В Башкирии приватизируют издательство «Мир Печати»

Власти Республики Башкортостан планируют отдать в частные руки одну из казённых типографий — соответствующий документ за подписью и. о. главы регионального Кабмина Андрея Назарова был опубликован в среду, 23 октября.

Согласно постановлению, издательство «Мир Печати» внесено в план по приватизации на 2024–2026 годы. Соответствующие торги власти региона пока не анонсируют. Как указано в документе, стоимость основных средств предприятия составляет ₽6,6 млн.

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», издательство было учреждено в январе 2009 года. Руководит им директор Эльвира Ахметшина. В 2023 году предприятие задекларировало прибыль в ₽3,3 млн — по сравнению с предыдущим периодом чистый доход уменьшился более чем наполовину.

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Ранее депутаты башкортостанского Курултая сообщали о планах «прикрыть лазейку» в законах о приватизации госимущества.

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