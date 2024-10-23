Башкирия избавится от убыточного «Мира Печати»

Posted 23 октября, 16:31
Published 23 октября, 16:31
Modified 23 октября, 20:12
Updated 23 октября, 20:12
Согласно постановлению, издательство «Мир Печати» внесено в план по приватизации на 2024–2026 годы. Соответствующие торги власти региона пока не анонсируют. Как указано в документе, стоимость основных средств предприятия составляет ₽6,6 млн.
Согласно данным СПАРК «Интерфакс», издательство было учреждено в январе 2009 года. Руководит им директор Эльвира Ахметшина. В 2023 году предприятие задекларировало прибыль в ₽3,3 млн — по сравнению с предыдущим периодом чистый доход уменьшился более чем наполовину.
Ранее депутаты башкортостанского Курултая сообщали о планах «прикрыть лазейку» в законах о приватизации госимущества.