Башкирия избавится от убыточного «Мира Печати»

Согласно данным СПАРК «Интерфакс», издательство было учреждено в январе 2009 года. Руководит им директор Эльвира Ахметшина. В 2023 году предприятие задекларировало прибыль в ₽3,3 млн — по сравнению с предыдущим периодом чистый доход уменьшился более чем наполовину.