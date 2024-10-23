Башкирия будет кормить Турцию

По данным надзорного ведомства, речь идёт о гречневой крупе — предприятие Мелеузовского района отгрузило более 22 т товара. Вся крупа будет отправлена на продажу в Турецкую Республику. В Россельхознадзоре отчитались, что вся продукция прошла проверку специалистов ведомства.