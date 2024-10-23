Башкирия будет кормить Турцию

Posted 23 октября, 17:25
Published 23 октября, 17:25
Modified 23 октября, 20:08
Updated 23 октября, 20:08
По данным надзорного ведомства, речь идёт о гречневой крупе — предприятие Мелеузовского района отгрузило более 22 т товара. Вся крупа будет отправлена на продажу в Турецкую Республику. В Россельхознадзоре отчитались, что вся продукция прошла проверку специалистов ведомства.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти региона подвели итоги сезона сбора урожая — в 2024 года он осложнился чрезвычайно сильным переувлаженением почвы. В результате аграриям удалось собрать куда меньше зерновых культур, чем планировалось изначально.