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Posted 23 октября, 17:25

Published 23 октября, 17:25

Modified 23 октября, 20:08

Updated 23 октября, 20:08

Башкирия будет кормить Турцию

Башкирия будет кормить Турцию

23 октября 2024, 17:25
Фото: yeniakit.com.tr
Крупную партию продуктов вывезли из Башкортостана на экспорт — проинформировали в среду, 23 октября, в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По данным надзорного ведомства, речь идёт о гречневой крупе — предприятие Мелеузовского района отгрузило более 22 т товара. Вся крупа будет отправлена на продажу в Турецкую Республику. В Россельхознадзоре отчитались, что вся продукция прошла проверку специалистов ведомства.

Фото: Россельхознадзор

Ранее Mkset сообщал о том, что власти региона подвели итоги сезона сбора урожая — в 2024 года он осложнился чрезвычайно сильным переувлаженением почвы. В результате аграриям удалось собрать куда меньше зерновых культур, чем планировалось изначально.

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