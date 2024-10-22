Жители Поволжья считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

Posted 22 октября, 10:03
Published 22 октября, 10:03
Modified 22 октября, 10:05
Updated 22 октября, 10:05
Более половины (55%) участников опроса открыли в 2024 году вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом треть жителей Поволжья доверяют свои сбережения одному банку, 42% хранят сбережения в двух-трех банках, у 8% респондентов средств распределены по четырем и более организациям. 16% опрошенных не имеют сбережений в банках вообще.
По России наиболее «бережливыми» оказались жители Северо-Западного федерального округа (вклады или накопительные счета есть у 93% опрошенных), а меньше всего вкладов или счетов открыто у жителей Дальнего Востока.
Четверо из пяти жителей ПФО распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок. 53% — пользуются программами лояльности в разных банках. 44% участников опроса пользуются возможностью перевода средств себе по СБП без комиссии при распределении накоплений по банкам. Каждый третий — распределяет средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.
При выборе банка для размещения своих накоплений жители ПФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка (70% и 65% участников опроса соответственно). В числе других факторов — удобство дистанционных услуг (51%), величина и стабильностью банка (41%), близость банка к дому или офису (15%).
Главный определяющий параметр вклада, по мнению 72% участников опроса, — выгодная процентная ставка. 45% жителей Поволжья обращают больше всего внимания на срок вклада, 32% — на условия досрочного снятия средств, 42% — на возможность открытия вклада в онлайн-формате. Каждый третий опрошенный назвал в качестве важного критерия способ выплаты процентов, 27% — возможность пополнения дополнительными средствами.
Каждый второй участник опроса (56%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. 26% респондентов из ПФО считают, что ставки останутся на прежнем уровне, а 6% — предполагают их снижение. Более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов с этим утверждением не согласны. В целом по стране наиболее позитивны в своих оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-кавказского и Сибирского (по 56%) федерального округов, а меньше всего на высокие ставки надеются на Дальнем Востоке (36%).
*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.