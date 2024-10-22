Жители Поволжья считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

Каждый второй участник опроса (56%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. 26% респондентов из ПФО считают, что ставки останутся на прежнем уровне, а 6% — предполагают их снижение. Более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов с этим утверждением не согласны. В целом по стране наиболее позитивны в своих оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-кавказского и Сибирского (по 56%) федерального округов, а меньше всего на высокие ставки надеются на Дальнем Востоке (36%).