mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 10:03

Published 22 октября, 10:03

Modified 22 октября, 10:05

Updated 22 октября, 10:05

Жители Поволжья считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

Жители Поволжья считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

22 октября 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
Согласно результатам опроса* ВТБ, 56% жителей ПФО считают, что ставки по вкладам еще вырастут до конца года. При этом 57% опрошенных согласны, что высокие ставки по вкладам помогут не только сохранить сбережения, но и обогнать инфляцию.

Более половины (55%) участников опроса открыли в 2024 году вклады в банках, где раньше не держали сбережений. При этом треть жителей Поволжья доверяют свои сбережения одному банку, 42% хранят сбережения в двух-трех банках, у 8% респондентов средств распределены по четырем и более организациям. 16% опрошенных не имеют сбережений в банках вообще.

По России наиболее «бережливыми» оказались жители Северо-Западного федерального округа (вклады или накопительные счета есть у 93% опрошенных), а меньше всего вкладов или счетов открыто у жителей Дальнего Востока.

Четверо из пяти жителей ПФО распределяют средства на вкладах по разным банкам в поисках выгодных условий и ставок. 53% — пользуются программами лояльности в разных банках. 44% участников опроса пользуются возможностью перевода средств себе по СБП без комиссии при распределении накоплений по банкам. Каждый третий — распределяет средства по нескольким финансовым организациям, чтобы не превышать сумму застрахованного вклада.

При выборе банка для размещения своих накоплений жители ПФО руководствуются условиями самого вклада и надежностью банка (70% и 65% участников опроса соответственно). В числе других факторов — удобство дистанционных услуг (51%), величина и стабильностью банка (41%), близость банка к дому или офису (15%).

Главный определяющий параметр вклада, по мнению 72% участников опроса, — выгодная процентная ставка. 45% жителей Поволжья обращают больше всего внимания на срок вклада, 32% — на условия досрочного снятия средств, 42% — на возможность открытия вклада в онлайн-формате. Каждый третий опрошенный назвал в качестве важного критерия способ выплаты процентов, 27% — возможность пополнения дополнительными средствами.

Каждый второй участник опроса (56%) полагает, что до конца года ставки по вкладам могут еще вырасти. 26% респондентов из ПФО считают, что ставки останутся на прежнем уровне, а 6% — предполагают их снижение. Более половины опрошенных считают высокий процент по вкладам эффективным способом сберечь накопления и догнать инфляцию. Треть респондентов с этим утверждением не согласны. В целом по стране наиболее позитивны в своих оценках жители Центрального (63%), Приволжского (57%), Северо-кавказского и Сибирского (по 56%) федерального округов, а меньше всего на высокие ставки надеются на Дальнем Востоке (36%).

*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

#Андрей Королев#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика