За сезон уфимцы проехали почти 1,5 млн километров на самокатах

Posted 22 октября, 06:10
Published 22 октября, 06:10
Modified 22 октября, 06:17
Updated 22 октября, 06:17
Большинство поездок (до 82%) совершались по транспортному сценарию — люди использовали самокаты для коротких поездок от дома работы, остановок общественного транспорта, места учебы, супермаркетов и торговых центров. Пик активности пользователей приходится на утренние и вечерние часы: с 6 до 10 утра и с 5 до 10 вечера — в это время они едут на работу, учебу или возвращаются домой.
В Уфе, как и в других городах, пользователи активно используют электросамокаты для коротких поездок по городу. Наибольшее количество поездок совершается в пятницу и субботу: люди ездят до мест развлечения, например, кафе, кинотеатров. Также активно используется часовой тариф, который позволяет совершать поездки в течение часа без ограничений по расстоянию.
Среди пользователей электросамокатов в Уфе много студентов. Средний возраст активных пользователей составляет 20–30 лет. Это молодые люди, которые ценят мобильность и удобство передвижения по городу. Они используют электросамокаты как альтернативу общественному транспорту или личному автомобилю.
Самыми популярными улицами, по которым строятся маршруты уфимцев, стали улицы Цюрупы, 50-летия Октября. Для развлекательных поездок пользователи выбирали исторический центр. Это улица Ленина, Пушкина, Заки Валиди. Самая длинная поездка в городе длилась 2 часа 14 минут.
В сезоне 2024 года был сделан упор на безопасность пользователей. В рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката» с 27 мая сервис кратно увеличил штрафы за нарушения ПДД. С начала сезона в Уфе сервис выписал 4,4 тысячи штрафов, заблокировал 1050 взрослых аккаунтов. Чаще всего штрафы применяются за неправильную парковку и езду вдвоем (это около 80% всех нарушений). Блокировки к пользователям применяют за особо серьезные нарушения и систематическое несоблюдение правил сервиса. Кроме того, оператор блокирует несовершеннолетних пользователей, которых удалось выявить с помощью сервиса идентификации МТС ID — заблокировано 250 аккаунтов несовершеннолетних.
18 тыс. пользователей сервиса компании в Уфе прошли тестирование на ПДД. Тест содержит 10 вопросов на знание правил. Сейчас его прохождение добровольно, однако в перспективе планируется сделать его обязательным для новых клиентов.
В 2024 году компания также развивала инфраструктуру в городе — для безопасности пользователей и удобства поездок компания нарисовала велополосу длиной более 5 километров на проспекте Октября.