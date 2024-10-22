За сезон уфимцы проехали почти 1,5 млн километров на самокатах

В сезоне 2024 года был сделан упор на безопасность пользователей. В рамках внутренней стратегии «Год безопасного самоката» с 27 мая сервис кратно увеличил штрафы за нарушения ПДД. С начала сезона в Уфе сервис выписал 4,4 тысячи штрафов, заблокировал 1050 взрослых аккаунтов. Чаще всего штрафы применяются за неправильную парковку и езду вдвоем (это около 80% всех нарушений). Блокировки к пользователям применяют за особо серьезные нарушения и систематическое несоблюдение правил сервиса. Кроме того, оператор блокирует несовершеннолетних пользователей, которых удалось выявить с помощью сервиса идентификации МТС ID — заблокировано 250 аккаунтов несовершеннолетних.