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Posted 22 октября, 11:30

Published 22 октября, 11:30

Modified 22 октября, 11:30

Updated 22 октября, 11:30

Вот что добавляют в воду, чтобы отмыть любой пол без усилий

Вот что добавляют в воду, чтобы отмыть грязь с любых полов без усилий

22 октября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
Вот что добавляют в воду, чтобы отмыть любой пол без усилий
Мытье полов — один из наиболее распространенных и рутинных домашних процессов, требующий не только времени, но и выбора правильных средств. Особенно это актуально для линолеума, который, хотя и считается практичным материалом, все же требует особого ухода.

Один из наиболее частых вопросов, с которыми сталкиваются домохозяйки, — как эффективно очистить сильно загрязненный линолеум. Линолеум часто используют на кухнях, в прихожих и других местах с высокой проходимостью. Загрязнения на таком покрытии могут включать не только пыль, но и жирные пятна, пролитые жидкости, следы от обуви.

По мнению домохозяйки Марии Жуковой, эффективным средством для мытья линолеума является обычный стиральный порошок для машин-автомат. Она отмечает

— Лучше всего использовать порошок, который не пенится, так как это позволяет избежать разводов. Для сильно загрязненных поверхностей можно добавить несколько ложек нашатырного спирта, что поможет быстро размягчить засохшие пятна, — отмечает она.

Помимо порошка в качестве альтернативы можно использовать капсулы для стирки. Они не создают обильной пены и эффективно удаляют жирные пятна и засохшую пищу. Это особенно важно для кухонных полов, которые часто подвергаются таким типам загрязнений.

Дезинфекция полов: средства и методыДезинфекция полов: средства и методы
Дезинфекция полов: средства и методы. Фото: Изображение Midjourney

Дезинфекция полов: средства и методы

Не менее важным вопросом является дезинфекция полов. Это особенно актуально для семей с маленькими детьми или домашними животными, где полы необходимо не только чистить, но и обеззараживать.

Одним из лучших средств для обеззараживания Мария Жукова называет белизну. Она рекомендует использовать ее в таблетках или в виде геля, добавляя в раствор также кондиционер для белья.

— Кондиционер размягчает загрязнения и делает процесс очистки более легким. При этом белизна обеспечивает качественную дезинфекцию без значительных усилий», — отмечает эксперт.

Для эффективной дезинфекции следует использовать одну таблетку белизны на ведро воды объемом 10-12 литров. Белизна является сильным антисептиком и помогает избавиться не только от видимых загрязнений, но и от большинства патогенов на поверхности пола. Однако важно учитывать, что это средство может быть агрессивна для некоторых материалов, поэтому её использование лучше ограничить для линолеума и керамической плитки.

Средства для удаления жировых пятенСредства для удаления жировых пятен
Средства для удаления жировых пятен. Фото: Изображение Midjourney

Средства для удаления жировых пятен

Жировые пятна — одна из самых сложных задач при уборке полов, особенно на кухне. Для таких случаев важно использовать средства, которые эффективно расщепляют жир и помогают избежать дополнительных усилий при очистке. Жукова рекомендует обычное средство для мытья посуды, например, популярный бренд Fairy.

По её мнению, такое средство прекрасно справляется с жирными пятнами на кухонных полах, не требуя дополнительных покупок специализированных химических составов. Однако для сильно загрязненных поверхностей рекомендуется добавить несколько ложек нашатырного спирта, который быстро испаряется, не оставляя запаха.

— На ведро горячей воды достаточно добавить одну столовую ложку средства для мытья посуды и две столовые ложки нашатырного спирта. Это позволит легко избавиться от засохших жировых пятен и других сложных загрязнений, — советует Мария.
Уборка после сложных загрязненийУборка после сложных загрязнений
Уборка после сложных загрязнений. Фото: Изображение Midjourney

Уборка после сложных загрязнений

Случаются ситуации, когда полы подвергаются экстремальным загрязнениям, например, после ремонта или въезда в новое жилье. В таких случаях стандартные методы могут оказаться недостаточными. Мария делится опытом уборки полов, покрытых толстыми слоями жира и грязи. Для этого она использовала скипидар и мыло с можжевельником, которые прекрасно справляются с сильными загрязнениями.

— Раствор скипидара и можжевелового мыла помогает быстро размягчить и удалить даже засохшие слои жира и пыли. Для этого достаточно добавить скипидар в таз с горячей водой и использовать жесткую щетку или японскую мочалку для механической обработки поверхности, — объясняет Мария.

Такой метод позволяет эффективно справляться с проблемами, требующими значительных усилий.

Уход за деревянными полами

Деревянные полы, особенно неотесанные доски, требуют особого ухода. Загрязнения и пыль могут проникать в щели между досками, что затрудняет их очистку. Мария Жукова рекомендует для деревянных полов использовать раствор с добавлением глицерина или кондиционера для белья. Эти средства помогают смягчить воду и облегчают процесс мытья.

— Глицерин делает воду мягче и позволяет тряпке меньше цепляться за поверхность пола. Это особенно важно для неотесанных досок, где стандартные методы часто неэффективны, — отмечает Жукова.
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