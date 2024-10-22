Вот что добавляют в воду, чтобы отмыть грязь с любых полов без усилий

Для эффективной дезинфекции следует использовать одну таблетку белизны на ведро воды объемом 10-12 литров. Белизна является сильным антисептиком и помогает избавиться не только от видимых загрязнений, но и от большинства патогенов на поверхности пола. Однако важно учитывать, что это средство может быть агрессивна для некоторых материалов, поэтому её использование лучше ограничить для линолеума и керамической плитки.