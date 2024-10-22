Вот что добавляют в воду, чтобы отмыть грязь с любых полов без усилий

Posted 22 октября, 11:30
Published 22 октября, 11:30
Modified 22 октября, 11:30
Updated 22 октября, 11:30
Один из наиболее частых вопросов, с которыми сталкиваются домохозяйки, — как эффективно очистить сильно загрязненный линолеум. Линолеум часто используют на кухнях, в прихожих и других местах с высокой проходимостью. Загрязнения на таком покрытии могут включать не только пыль, но и жирные пятна, пролитые жидкости, следы от обуви.
По мнению домохозяйки Марии Жуковой, эффективным средством для мытья линолеума является обычный стиральный порошок для машин-автомат. Она отмечает
— Лучше всего использовать порошок, который не пенится, так как это позволяет избежать разводов. Для сильно загрязненных поверхностей можно добавить несколько ложек нашатырного спирта, что поможет быстро размягчить засохшие пятна, — отмечает она.
Помимо порошка в качестве альтернативы можно использовать капсулы для стирки. Они не создают обильной пены и эффективно удаляют жирные пятна и засохшую пищу. Это особенно важно для кухонных полов, которые часто подвергаются таким типам загрязнений.
Не менее важным вопросом является дезинфекция полов. Это особенно актуально для семей с маленькими детьми или домашними животными, где полы необходимо не только чистить, но и обеззараживать.
Одним из лучших средств для обеззараживания Мария Жукова называет белизну. Она рекомендует использовать ее в таблетках или в виде геля, добавляя в раствор также кондиционер для белья.
— Кондиционер размягчает загрязнения и делает процесс очистки более легким. При этом белизна обеспечивает качественную дезинфекцию без значительных усилий», — отмечает эксперт.
Для эффективной дезинфекции следует использовать одну таблетку белизны на ведро воды объемом 10-12 литров. Белизна является сильным антисептиком и помогает избавиться не только от видимых загрязнений, но и от большинства патогенов на поверхности пола. Однако важно учитывать, что это средство может быть агрессивна для некоторых материалов, поэтому её использование лучше ограничить для линолеума и керамической плитки.
Жировые пятна — одна из самых сложных задач при уборке полов, особенно на кухне. Для таких случаев важно использовать средства, которые эффективно расщепляют жир и помогают избежать дополнительных усилий при очистке. Жукова рекомендует обычное средство для мытья посуды, например, популярный бренд Fairy.
По её мнению, такое средство прекрасно справляется с жирными пятнами на кухонных полах, не требуя дополнительных покупок специализированных химических составов. Однако для сильно загрязненных поверхностей рекомендуется добавить несколько ложек нашатырного спирта, который быстро испаряется, не оставляя запаха.
— На ведро горячей воды достаточно добавить одну столовую ложку средства для мытья посуды и две столовые ложки нашатырного спирта. Это позволит легко избавиться от засохших жировых пятен и других сложных загрязнений, — советует Мария.
Случаются ситуации, когда полы подвергаются экстремальным загрязнениям, например, после ремонта или въезда в новое жилье. В таких случаях стандартные методы могут оказаться недостаточными. Мария делится опытом уборки полов, покрытых толстыми слоями жира и грязи. Для этого она использовала скипидар и мыло с можжевельником, которые прекрасно справляются с сильными загрязнениями.
— Раствор скипидара и можжевелового мыла помогает быстро размягчить и удалить даже засохшие слои жира и пыли. Для этого достаточно добавить скипидар в таз с горячей водой и использовать жесткую щетку или японскую мочалку для механической обработки поверхности, — объясняет Мария.
Такой метод позволяет эффективно справляться с проблемами, требующими значительных усилий.
Деревянные полы, особенно неотесанные доски, требуют особого ухода. Загрязнения и пыль могут проникать в щели между досками, что затрудняет их очистку. Мария Жукова рекомендует для деревянных полов использовать раствор с добавлением глицерина или кондиционера для белья. Эти средства помогают смягчить воду и облегчают процесс мытья.
— Глицерин делает воду мягче и позволяет тряпке меньше цепляться за поверхность пола. Это особенно важно для неотесанных досок, где стандартные методы часто неэффективны, — отмечает Жукова.
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