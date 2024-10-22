В Уфе появились конкуренты квадроберов

Posted 22 октября, 09:34
Published 22 октября, 09:34
Modified 22 октября, 09:36
Updated 22 октября, 09:36
В последнее время в Уфе наблюдается нечто необычное: наряду с популярными «квадроберами», все чаще стали замечать и «эндуристов». Однако, как подчеркивает Нурдавлятов, увлечение эндуро может стать настоящей проблемой.
Для тех, кто не знаком с миром мотоспорта, эндуро — это особый класс мотоциклов и стиля вождения, который подразумевает агрессивные гонки по специализированным трассам. Но вот беда: лесной массив Уфимского ожерелья никак нельзя назвать подходящим местом для таких заездов.
Глава района делает акцент на том, что именно отсутствие соответствующей инфраструктуры ставит под угрозу безопасность как самих райдеров, так и окружающих. Илвир Нурдавлятов настоятельно призвал всех любителей мотоспорта заниматься своим хобби только на специально оборудованных трассах. Кроме того, было предложено установить запрещающие знаки для таких любителей экстрима.
Как ранее сообщал Mkset, на платформе Авито была замечена новая услуга, выгул квадроберов за деньги.