В Уфе появились конкуренты квадроберов

Глава района делает акцент на том, что именно отсутствие соответствующей инфраструктуры ставит под угрозу безопасность как самих райдеров, так и окружающих. Илвир Нурдавлятов настоятельно призвал всех любителей мотоспорта заниматься своим хобби только на специально оборудованных трассах. Кроме того, было предложено установить запрещающие знаки для таких любителей экстрима.