В РЭО отчитались о темпах строительства мусоросортировочного комплекса в Дагестане

Posted 22 октября, 15:46
Published 22 октября, 15:46
Modified 22 октября, 15:46
Updated 22 октября, 15:46
Он подчеркнул, что в Дагестане сейчас возводятся три объекта отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе и мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе, который уже готов на 58%. Как сообщает newstracker.ru, после запуска в эксплуатацию его мощность обработки будет равняться 200 тысячам тонн в год, а утилизации — 111 тысячам тонн.
Строящемуся предприятию уже выдали положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЭ). Начался монтаж основного технологического оборудования, а также возведение кровли здания объекта.
По словам главы Республики Дагестан Сергея Меликова, в рамках рабочей встречи стороны изучили темпы постройки мусоросортировочного комплекса и соотнесли текущие результаты с тем, что должен будет представлять из себя объект после окончания всех строительных работ. Были оценены все проделанные действия по формированию новой для региона системы обращения с отходами. Готовый объект начнет обслуживать южную зону республики. Благодаря современному оснащению комплекс даст возможность обеспечить полный цикл движения ТКО, образующихся на указанной территории. В настоящее время вся техника и оборудование, которые нужны для запуска предприятия в работу, законтрактованы, большая часть уже располагается на объекте.
Предполагается, что новый комплекс заработает в первом полугодии будущего года.