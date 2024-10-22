В РЭО отчитались о темпах строительства мусоросортировочного комплекса в Дагестане

По словам главы Республики Дагестан Сергея Меликова, в рамках рабочей встречи стороны изучили темпы постройки мусоросортировочного комплекса и соотнесли текущие результаты с тем, что должен будет представлять из себя объект после окончания всех строительных работ. Были оценены все проделанные действия по формированию новой для региона системы обращения с отходами. Готовый объект начнет обслуживать южную зону республики. Благодаря современному оснащению комплекс даст возможность обеспечить полный цикл движения ТКО, образующихся на указанной территории. В настоящее время вся техника и оборудование, которые нужны для запуска предприятия в работу, законтрактованы, большая часть уже располагается на объекте.