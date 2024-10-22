Уфимский самолёт чуть не «расплющило»

ЧП на борту случилось во вторник, 22 октября. Самолёт должен был выполнять рейс из Тюмени в Уфу, однако как только лайнер покинул аэропорт Рощино, пилоту пришлось экстренно разворачиваться — приборы показали крайне высокое давление внутри воздушного судна. Что именно послужило причиной инцидента — дефект в конструкции или неисправность оборудования — выясняется.