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Posted 22 октября, 18:48

Published 22 октября, 18:48

Modified 22 октября, 20:02

Updated 22 октября, 20:02

Рейс на Уфу пришлось срочно сажать в аэропорту

Уфимский самолёт чуть не «расплющило»

22 октября 2024, 18:48
Фото: 1MI

Рейс на Уфу пришлось срочно сажать в аэропорту

Воздушное судно компании UTair совершило экстренную посадку из-за перенаддува кабина — информирует Telegram-канал Aviaincident.

ЧП на борту случилось во вторник, 22 октября. Самолёт должен был выполнять рейс из Тюмени в Уфу, однако как только лайнер покинул аэропорт Рощино, пилоту пришлось экстренно разворачиваться — приборы показали крайне высокое давление внутри воздушного судна. Что именно послужило причиной инцидента — дефект в конструкции или неисправность оборудования — выясняется.

Житель Башкирии отправил видеосообщение перед авиакатастрофой в Судане
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Ранее Mkset сообщал жуткие подробности гибели россиян в Судане — напомним, над африканской страной ранее сбили грузовой самолёт. Как выяснилось, среди находившихся на воздушном судне был житель Башкирии.

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