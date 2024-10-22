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Posted 22 октября, 19:09

Published 22 октября, 19:09

Modified 22 октября, 19:11

Updated 22 октября, 19:11

Шакшинский мост закрыт на месяц

Шакшинский мост закрыт на месяц

22 октября 2024, 19:09
Фото: Город Уфа / Telegram
В столице Башкирии в среду, 23 октября, ввели транспортные ограничения на переправе через реку Уфу.

Речь идёт о Шакшинском мосту. Напомним, сейчас на переправе идёт капремонт. Для проведения очередного этапа реконструкции потребовалось обеспечить отсутствие транспорта на путепровода.

Таким образом, проехать по мосту нельзя будет ни в одну сторону. Ограничения действуют до 20:00 24 ноября.

Для удобства жителей микрорайона было увеличено число рейсов общественного транспорта — электричек, автобусов и паромов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский мэр Ратмир Мавлиев пригрозил подчинённым посадить их на общественный транспорт, если те не уложатся в дедлайны открытия Шакшинского моста.

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