Шакшинский мост закрыт на месяц

Posted 22 октября, 19:09
Published 22 октября, 19:09
Modified 22 октября, 19:11
Updated 22 октября, 19:11
Речь идёт о Шакшинском мосту. Напомним, сейчас на переправе идёт капремонт. Для проведения очередного этапа реконструкции потребовалось обеспечить отсутствие транспорта на путепровода.
Таким образом, проехать по мосту нельзя будет ни в одну сторону. Ограничения действуют до 20:00 24 ноября.
Для удобства жителей микрорайона было увеличено число рейсов общественного транспорта — электричек, автобусов и паромов.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский мэр Ратмир Мавлиев пригрозил подчинённым посадить их на общественный транспорт, если те не уложатся в дедлайны открытия Шакшинского моста.