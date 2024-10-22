Роды по страховке: в чем преимущество ОМС в РФ перед мировыми аналогами

Важно подчеркнуть, что общий уровень социально-демографического развития страны в настоящее время определяется по так называемому коэффициенту младенческой смертности. Наиболее высокий уровень детской смертности зафиксирован в Нигерии — 73‰, тогда как в Швеции он составляет всего 1,9‰. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2023 год, уровень детской смертности в России составляет лишь 4,2‰, тогда как два десятилетия назад он достигал 15,3‰. В настоящее время этот показатель ниже, чем в США, где он равен 5,4‰.