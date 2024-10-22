Роды по страховке: в чем преимущество ОМС в РФ перед мировыми аналогами

Posted 22 октября, 12:23
Published 22 октября, 12:23
Modified 22 октября, 12:29
Updated 22 октября, 12:29
Журналисты «Комсомольской правды» провели сравнение доступности медицинской помощи для будущих матерей и детей в России и других странах.
В нашей стране женщины могут встать на учет на ранних сроках беременности, что не только позволяет следить за их здоровьем, но и дает возможность получать государственную помощь. В среднем размер ежемесячного пособия для женщин, вставших на учет до 12 недель беременности, составляет 16 800 рублей, пишет newsnn.ru.
Система ОМС предоставляет беременным бесплатные консультации у различных врачей, включая гинекологов, терапевтов и стоматологов. Также трижды выполняется ультразвуковое исследование и проводится ряд обязательных анализов. Оплачивать роды не требуется. Начиная с 1 февраля 2024 года родители получают материнский капитал в размере 631 тыс. рублей на первого ребенка и дополнительно 202 тыс. рублей на второго.
Для сравнения: в США средняя стоимость родов составляет примерно 2000 долларов, при этом доступ к качественному медицинскому обслуживанию зависит от страховых программ, которые не всегда покрывают все необходимые затраты. В Китае также существует ОМС, однако расходы на роды могут достигать 271 000 рублей из-за того, что каждая провинция сама решает, какие услуги будут предоставляться беременным бесплатно.
В Великобритании же роды и послеродовой уход являются бесплатными, на эти цели из бюджета ежегодно выделяется 10%. Во Франции оплачивается лишь 70% медицинских услуг, оставшаяся часть расходов ложится на плечи семей. В Объединенных Арабских Эмиратах доступ к бесплатным услугам определяется типом страховки. В случае беременности вне брака или превышения возраста, указанного в страховке, женщина остается без бесплатной помощи. В Индии население в большинстве случаев полагается на частные медучреждения, и только для самых бедных слоев населения была введена система страхования.
Проблема бесплодия продолжает оставаться важной темой в России. Начиная с 2013 года экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) стало частью ОМС, и за этот период было осуществлено свыше 800 тысяч процедур. В 2023 году проведено 108 700 ЭКО.
С этого года в России женщины и мужчины, желающие стать родителями, могут пройти обследование репродуктивного здоровья по полису ОМС.
«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тыс. застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — сообщал председатель ФОМС Илья Баланин.
Важно подчеркнуть, что общий уровень социально-демографического развития страны в настоящее время определяется по так называемому коэффициенту младенческой смертности. Наиболее высокий уровень детской смертности зафиксирован в Нигерии — 73‰, тогда как в Швеции он составляет всего 1,9‰. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2023 год, уровень детской смертности в России составляет лишь 4,2‰, тогда как два десятилетия назад он достигал 15,3‰. В настоящее время этот показатель ниже, чем в США, где он равен 5,4‰.