Правила ухода за теплицей из поликарбоната: осенние, зимние и весенние работы

С приходом весны теплица снова требует внимания. Проведите повторную дезинфекцию и осмотрите каркас на наличие повреждений. Даже если осенью вы тщательно очистили теплицу, весной повторное мытьё не будет лишним. Если в прошлом году вы столкнулись с болезнями растений, снова используйте биофунгициды.