Правила ухода за теплицей из поликарбоната: осенние, зимние и весенние работы

Posted 22 октября, 10:35
Published 22 октября, 10:35
Modified 22 октября, 10:37
Updated 22 октября, 10:37
В межсезонье, когда перепады температур и влажности могут нанести ущерб как конструкции теплицы, так и растениям. Правильная подготовка к зиме и весне поможет избежать множества проблем, таких как болезни растений и повреждения каркаса.
Перед наступлением холодов важно тщательно очистить теплицу. Удалите все растительные остатки и сорняки, чтобы предотвратить распространение болезней. Даже небольшие кусочки растений могут стать источником таких заболеваний, как фитофтороз. Проведите дезинфекцию инвентаря, если в теплице остаются решетки или кустодержатели. Это обезопасит ваши растения от патогенов в следующем сезоне.
Но не только растения требуют внимания. Металлические элементы каркаса также нуждаются в уходе. Если заметили ржавчину, её следует зачистить и покрыть антикоррозийным средством. Это поможет защитить каркас от воздействия снега и льда зимой. Также укрепите слабые соединения, чтобы конструкция смогла выдержать зимние снегопады.
Осенью не забудьте перекопать почву. Это поможет удалить сорняки и личинки вредителей. Верхний слой почвы со временем накапливает вредные микроорганизмы, поэтому его рекомендуется менять каждые 2-3 года. Завершающий этап подготовки — дезинфекция почвы. Используйте биофунгициды, такие как «Фитоспорин», чтобы уничтожить патогены и улучшить плодородие.
Очистка стен и крыши теплицы — важная часть ухода. Осеннее солнце слабо проникает через грязные поликарбонатные панели, что затрудняет прогревание воздуха внутри теплицы. Для мытья лучше использовать хозяйственное мыло, растворив 100 граммов на ведро воды. Мягкая губка или тряпка позволят очистить стены и стыки каркаса без повреждений. Жесткие щетки и агрессивные химические средства могут нанести вред поликарбонату и металлическим элементам теплицы.
Важно учитывать материалы, из которых сделана теплица. Например, использование серной шашки в поликарбонатных теплицах с оцинкованными профилями запрещено. Выделяемый сернистый ангидрид разъедает металл и повреждает поликарбонат. Альтернативой может стать табачная шашка, но она эффективна только против насекомых и не защитит растения от болезней.
— Многие огородники совершают ошибку, используя для мытья теплицы средства, которые не предназначены для поликарбонатных покрытий. Например, медный и железный купорос разъедают металлоконструкцию, что в итоге приводит к дорогостоящему ремонту, — подчеркивает Ольга Луговая, опытный садовод и автор канала «Ваше хозяйство».
Зимой конструкция теплицы нуждается в поддержке. Если снежные нагрузки оказываются высокими, поставьте подпорки внутри, чтобы распределить вес. Регулярно очищайте крышу от снега, чтобы избежать повреждений. Если снеговые сугробы начинают угрожать стенам, уберите их, чтобы предотвратить деформации.
С приходом весны теплица снова требует внимания. Проведите повторную дезинфекцию и осмотрите каркас на наличие повреждений. Даже если осенью вы тщательно очистили теплицу, весной повторное мытьё не будет лишним. Если в прошлом году вы столкнулись с болезнями растений, снова используйте биофунгициды.
Не забывайте об удобрении почвы. Весной внесите компост или минеральные удобрения. Некоторые садоводы предпочитают сеять сидераты, которые обогащают почву полезными веществами.
— Весенний уход за теплицей — это не только подготовка почвы, но и закладка будущего урожая. Регулярная дезинфекция, подкормка земли и тщательная проверка состояния каркаса теплицы помогут избежать проблем в разгар сезона, — отмечает садовод.
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