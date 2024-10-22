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Posted 22 октября, 10:29

Published 22 октября, 10:29

Modified 22 октября, 10:31

Updated 22 октября, 10:31

Блогер из Башкирии получил штраф за скандал в Волгограде

Обратившегося к Путину жителя Башкирии осудили

22 октября 2024, 10:29
Фото: mkset.ru

Блогер из Башкирии получил штраф за скандал в Волгограде

Волгоградский областной суд вынес решение по делу о реабилитации нацизма в отношении 39-летнего жителя Башкортостана, сообщает во вторник, 22 октября, пресс-служба региональной прокуратуры.

— Он был приговорен к одному году исправительных работ с удержанием 10% от полученного заработка в пользу государства. Более того, блогеру из Башкирии на протяжении двух лет запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с размещением информации в соцсетях и интернете, — сообщает итоги разбирательства громкого скандала пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Напомним, что в феврале 2024 года, находясь в Волгограде, житель Башкирии Расул Ахияретдинов записал видеообращение к Президенту России Владимиру Путину, в котором резко осудил монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане. Его высказывания о том, что образ скульптуры «предельно откровенно акцентирует внимание на женском силуэте», спровоцировали волну возмущения как среди жителей Волгограда, так и среди пользователей социальных сетей по всей Российской Федерации. Ахияретдинов не ограничился простым выражением мнения, он также обратился к Президенту России Владимиру Путину с призывом «привести в порядок» памятник.

Во вторник, 22 октября, суд признал 39-летнего жителя Башкирии Расула Ахияретдинова виновным по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.


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Об истории создания памятника рассказывает портал «Культура». Изначально разработанный в 1944 монумент состоял из двух фигур. Споры о прототипе символа Родины идут и по сей день.

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