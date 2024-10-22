Обратившегося к Путину жителя Башкирии осудили

Напомним, что в феврале 2024 года, находясь в Волгограде, житель Башкирии Расул Ахияретдинов записал видеообращение к Президенту России Владимиру Путину, в котором резко осудил монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане. Его высказывания о том, что образ скульптуры «предельно откровенно акцентирует внимание на женском силуэте», спровоцировали волну возмущения как среди жителей Волгограда, так и среди пользователей социальных сетей по всей Российской Федерации. Ахияретдинов не ограничился простым выражением мнения, он также обратился к Президенту России Владимиру Путину с призывом «привести в порядок» памятник.