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Posted 22 октября, 07:03

Published 22 октября, 07:03

Modified 22 октября, 07:05

Updated 22 октября, 07:05

Мужчина задохнулся в навозе в Башкирии

Мужчина задохнулся в навозе в Башкирии

22 октября 2024, 07:03
Фото: 1MI
Завершено расследование массового несчастного случая на производстве СПК-колхоза «Герой» в Чекмагушевском районе, сообщает во вторник, 22 октября, Государственная инспекция труда Башкортостана.

Госинспекция труда завершила проверку инцидента, произошедшего с работниками СПК-колхоза «Герой». Несчастный случай произошёл в коровнике предприятия в селе Тайняшево, где проходила реконструкция. Как известно, ЧП имело место 8 июля 2024 года. Расследование пришло к неожиданным выводам: пострадавшие сами виноваты в несчастном случае, так как вышли за рамки свих полномочий и профессиональных навыков.

— В СПК-колхозе «Герой» бригаде, состоящей из четырёх человек, было поручено продолжить уборочную работу и ликвидировать строительный мусор с использованием погрузчика. После этого планировалось установить новый водопровод и поилки для телят. После обеда, когда одна из частей телятника была очищена, двое рабочих направились к колодцам для проверки старого водопровода. В одном из колодцев они обнаружили воду и, вооружившись насосом и ведрами, начали откачивать жидкость. Чтобы проверить уровень воды, они принесли лестницу. Однако, во время проверки один из рабочих упал в колодец, как впоследствии установила Государственная инспекция труда Республики Башкортостан. Его напарник сразу же кинулся на помощь, но тоже упал в колодец. Попытки других работников вытащить их не увенчались успехом. В итоге удалось спасти троих, но один из них, 47-летний сотрудник, скончался от токсического действия сероводорода. Кроме того, 29-летний разнорабочий и 21-летний сварщик были госпитализированы с признаками отравления.

По итогам расследования специалисты ГИТ РБ выяснили, что пострадавшие не имели права выполнять такие работы, что стало причиной инцидента. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Ранее проверки по ЧП инициировали прокуратура и Следком Республики Башкортостан.

Как ранее сообщала региональная Госинспекция труда, погиб один из сотрудников. Ему было 47 лет. В ходе ремонта молочно-товарной фермы колхоза, кроме него, от неизвестного газа пострадали также 21-летний сварщик, 30-летний разнорабочий и 34-летний мужчина. В документах колхоза о происшествии этот мужчина обозначен как «посторонний». Всех выживших экстренно госпитализировали. Двое продолжили лечение в местном учреждении здравоохранения. Еще одного пострадавшего от отравления смрадными навозными газами с помощью санитарной авиации после ЧП отправили в токсикологическое отделение одной из больниц Уфы.

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