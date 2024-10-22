Мужчина задохнулся в навозе в Башкирии

По итогам расследования специалисты ГИТ РБ выяснили, что пострадавшие не имели права выполнять такие работы, что стало причиной инцидента. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Ранее проверки по ЧП инициировали прокуратура и Следком Республики Башкортостан.



Как ранее сообщала региональная Госинспекция труда, погиб один из сотрудников. Ему было 47 лет. В ходе ремонта молочно-товарной фермы колхоза, кроме него, от неизвестного газа пострадали также 21-летний сварщик, 30-летний разнорабочий и 34-летний мужчина. В документах колхоза о происшествии этот мужчина обозначен как «посторонний». Всех выживших экстренно госпитализировали. Двое продолжили лечение в местном учреждении здравоохранения. Еще одного пострадавшего от отравления смрадными навозными газами с помощью санитарной авиации после ЧП отправили в токсикологическое отделение одной из больниц Уфы.