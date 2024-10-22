Мост между Башкирией и Татарстаном сносят

В Ютазинском районе Татарстана стартовали работы по демонтажу старого моста через реку Ик, который соединяет Башкирию и Татарстан. На объекте трудятся около 20 специалистов из уфимской компании «СБТ-Строй». Они активно разбирают мостовую конструкцию, которая, как сообщает источник, несмотря на свой возраст, все еще демонстрирует неплохое состояние металлических элементов. Лишь небольшие следы ржавчины свидетельствуют о времени. Однако бетонные конструкции оказались значительно более уязвимыми: их разрушение стало одной из причин необходимости замены моста.