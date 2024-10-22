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Posted 22 октября, 10:31

Published 22 октября, 10:31

Modified 22 октября, 10:33

Updated 22 октября, 10:33

Мост между Башкирией и Татарстаном сносят

Мост между Башкирией и Татарстаном сносят

22 октября 2024, 10:31
Фото: 1MI
На границе двух Республик началась масштабная реконструкция, сообщает во вторник, 22 октября, издание «InKazan».

В Ютазинском районе Татарстана стартовали работы по демонтажу старого моста через реку Ик, который соединяет Башкирию и Татарстан. На объекте трудятся около 20 специалистов из уфимской компании «СБТ-Строй». Они активно разбирают мостовую конструкцию, которая, как сообщает источник, несмотря на свой возраст, все еще демонстрирует неплохое состояние металлических элементов. Лишь небольшие следы ржавчины свидетельствуют о времени. Однако бетонные конструкции оказались значительно более уязвимыми: их разрушение стало одной из причин необходимости замены моста.

По плану, после завершения демонтажа старого моста будет возведен временный автомобильный переезд. Это позволит сохранить транспортное сообщение между двумя регионами в период строительства новой конструкции.

В ноябре 2024 года начнется закладка свай для нового моста, который должен быть готов к ноябрю 2026 года. Новый переход будет представлять собой двухполосную дорогу шириной семь метров с тротуарами. По данным источников, контракт на реконструкцию был заключен за значительную сумму — почти 975 миллионов рублей.

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Как ранее сообщал Mkset, скорый поезд №49/50 Уфа — Москва будет курсировать через день, начиная с 15 декабря 2024 года.

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