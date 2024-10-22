Мост между Башкирией и Татарстаном сносят

Posted 22 октября, 10:31
Published 22 октября, 10:31
Modified 22 октября, 10:33
Updated 22 октября, 10:33
В Ютазинском районе Татарстана стартовали работы по демонтажу старого моста через реку Ик, который соединяет Башкирию и Татарстан. На объекте трудятся около 20 специалистов из уфимской компании «СБТ-Строй». Они активно разбирают мостовую конструкцию, которая, как сообщает источник, несмотря на свой возраст, все еще демонстрирует неплохое состояние металлических элементов. Лишь небольшие следы ржавчины свидетельствуют о времени. Однако бетонные конструкции оказались значительно более уязвимыми: их разрушение стало одной из причин необходимости замены моста.
По плану, после завершения демонтажа старого моста будет возведен временный автомобильный переезд. Это позволит сохранить транспортное сообщение между двумя регионами в период строительства новой конструкции.
В ноябре 2024 года начнется закладка свай для нового моста, который должен быть готов к ноябрю 2026 года. Новый переход будет представлять собой двухполосную дорогу шириной семь метров с тротуарами. По данным источников, контракт на реконструкцию был заключен за значительную сумму — почти 975 миллионов рублей.
Как ранее сообщал Mkset, скорый поезд №49/50 Уфа — Москва будет курсировать через день, начиная с 15 декабря 2024 года.