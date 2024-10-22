Матч «Сочи» и «Салавата Юлаева»: где смотреть хоккей и какие прогнозы на победу

Что касается исторической статистики встреч между этими двумя командами, то они уже успели провести 21 матч. Уфимский клуб одержал победу в 12 из них, тогда как «Сочи» выиграл девять раз. В прошлом сезоне команды встретились дважды, и оба раза три очка забирал именно «Салават Юлаев».