Матч «Сочи» и «Салавата Юлаева»: где смотреть хоккей и какие прогнозы на победу

Posted 22 октября, 09:07
Published 22 октября, 09:07
Modified 22 октября, 09:13
Updated 22 октября, 09:13
Пока в Уфе готовятся к стартовому матчу четвертой домашней серии регулярного чемпионата, фанаты уже обсуждают предстоящую встречу. Игра начнется в 19:00 по уфимскому времени, а следить за ней можно будет на БСТ (3+), KHL (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
На данный момент «Салават Юлаев» занимает восьмое место в турнирной таблице КХЛ после 14 матчей, тогда как «Сочи» расположился на десятой позиции Западной конференции после 17 игр.
Что касается исторической статистики встреч между этими двумя командами, то они уже успели провести 21 матч. Уфимский клуб одержал победу в 12 из них, тогда как «Сочи» выиграл девять раз. В прошлом сезоне команды встретились дважды, и оба раза три очка забирал именно «Салават Юлаев».
По мнению букмекеров, фаворитом грядущего матча является именно уфимская команда. Коэффициент на победу «Салавата Юлаева» составляет 1.50, что свидетельствует о высоких шансах на успех. На победу ХК «Сочи» коэффициент значительно выше — 5.30, что говорит о меньшей уверенности аналитиков в их силе. За ничью букмекеры предлагают коэффициент 6.10.
Интересен также тотал шайб: ставка на большее количество (более 5.5) предлагается за 1.95, а меньшее (менее 5.5) — за 1.85.
Как ранее сообщал Mkset, в клубе КХЛ из башкирской столицы возникла конфликтная ситуация из-за денег.