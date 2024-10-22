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Posted 22 октября, 10:12

Published 22 октября, 10:12

Modified 22 октября, 10:14

Updated 22 октября, 10:14

Лидер коммунистов скончался в Башкирии

Лидер коммунистов скончался в Башкирии

22 октября 2024, 10:12
Фото: Мэрия Стерлитамака
На 75-м году жизни скончался известный политик и педагог, сообщает во вторник, 22 октября, администрация Стерлитамака.

Как стало известно, 21 октября, ушел из жизни Анатолий Семенович Боруксон, депутат четырёх созывов Совета городского округа Стерлитамак и бессменный руководитель фракции КПРФ.

Анатолий Семенович родился 25 апреля 1950 года на станции Белое Озеро Гафурийского района БАССР. После окончания Таганрогского государственного педагогического института он посвятил свою жизнь преподавательской деятельности. Начав карьеру учителем иностранного языка в средней школе №26 города Стерлитамака, он вскоре стал одним из ведущих специалистов по английскому языку в регионе, работая в школе №3 с 1977 года.

С 1980 года Боруксон активно занимался преподаванием на более высоком уровне — он стал работать в Университете марксизма-ленинизма при Стерлитамакском горкоме КПСС, где обучал студентов основам идеологии партии. В конце 1980-х годов его знания и опыт были востребованы также в Стерлитамакском государственном педагогическом институте, где он читал курс по истории КПСС. Помимо своей образовательной деятельности, Анатолий Семенович внес значительный вклад в местную политику.

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