Лидер коммунистов скончался в Башкирии

С 1980 года Боруксон активно занимался преподаванием на более высоком уровне — он стал работать в Университете марксизма-ленинизма при Стерлитамакском горкоме КПСС, где обучал студентов основам идеологии партии. В конце 1980-х годов его знания и опыт были востребованы также в Стерлитамакском государственном педагогическом институте, где он читал курс по истории КПСС. Помимо своей образовательной деятельности, Анатолий Семенович внес значительный вклад в местную политику.