Конец октября в Башкирии не сулит добра

Погода 23 октября в Уфе ожидается с осадками с температурой воздуха от +6 до +9°C. Ветер будет легким, но все же стоит ожидать порывов до 8 м/с. Но это только начало: в конце недели ситуация ухудшится. По прогнозам синоптиков, начиная с 27 октября, регион ожидает осадки в виде снега с дождем.