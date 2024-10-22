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Posted 22 октября, 04:58

Published 22 октября, 04:58

Modified 22 октября, 07:30

Updated 22 октября, 07:30

Конец октября в Башкирии не сулит добра

Конец октября в Башкирии не сулит добра

22 октября 2024, 04:58
Фото: 1MI
Жителям региона стоит приготовиться к неприятным сюрпризам, прогнозируют во вторник, 22 октября, синоптики.

Середина осени подходит к своему логическому завершению, и погода в Башкирии начинает напоминать о приближающейся зиме. Погода в регионе 23 октября ожидается с осадками в виде дождя. Ночью до +6°C, а днем до +8°C.

С 21 по 27 октября жители региона будут наблюдать не самые радужные метеорологические условия: дожди, температура воздуха в диапазоне +3… +9°C и порывы ветра до 11 м/с.

Погода 23 октября в Уфе ожидается с осадками с температурой воздуха от +6 до +9°C. Ветер будет легким, но все же стоит ожидать порывов до 8 м/с. Но это только начало: в конце недели ситуация ухудшится. По прогнозам синоптиков, начиная с 27 октября, регион ожидает осадки в виде снега с дождем.

В Башкирии ждут -30°С
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Как ранее сообщал Mkset, в ноябре синоптики предвещают жителям региона сильные морозы.

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