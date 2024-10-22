Конец октября в Башкирии не сулит добра

Posted 22 октября, 04:58
Published 22 октября, 04:58
Modified 22 октября, 07:30
Updated 22 октября, 07:30
Середина осени подходит к своему логическому завершению, и погода в Башкирии начинает напоминать о приближающейся зиме. Погода в регионе 23 октября ожидается с осадками в виде дождя. Ночью до +6°C, а днем до +8°C.
С 21 по 27 октября жители региона будут наблюдать не самые радужные метеорологические условия: дожди, температура воздуха в диапазоне +3… +9°C и порывы ветра до 11 м/с.
Погода 23 октября в Уфе ожидается с осадками с температурой воздуха от +6 до +9°C. Ветер будет легким, но все же стоит ожидать порывов до 8 м/с. Но это только начало: в конце недели ситуация ухудшится. По прогнозам синоптиков, начиная с 27 октября, регион ожидает осадки в виде снега с дождем.