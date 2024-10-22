Как опытный садовод превратил унылый осенний сад в фейерверк красок

Осень для многих садоводов — это время увядания природы, когда зелень тускнеет, а сад кажется унылым и заброшенным. Многие растения начинают сбрасывать листву, и вместо ярких красок остаются только бурые оттенки. Алексей столкнулся с такой ситуацией много лет назад, когда его сад выглядел осенью не так привлекательно, как хотелось бы. Листва бурела и опадала, не оставляя никакой декоративной ценности.