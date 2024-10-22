Денис Буцаев и Сергей Меликов обсудили проблемы отрасли обращения с ТКО в Дагестане

Глава ППК «РЭО» напомнил, что Дагестан с 2021 года занимается деятельностью по формированию инфраструктуры обращения с отходами согласно предписаниям действующего законодательства. В территориальной схеме обращения с ТКО региона прописано возведение трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов. Помимо этого, на каждом таком объекте появятся также мощности по утилизации. Как сообщает newstracker.ru, суммарная мощность строящихся объектов по обработке достигает 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн в год, по захоронению — 570 тысяч тонн в год. Буцаев назвал такие показатели наиболее масштабными объемами мощностей, которые одновременно возводятся на территории одного российского региона.