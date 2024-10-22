Денис Буцаев и Сергей Меликов обсудили проблемы отрасли обращения с ТКО в Дагестане

Posted 22 октября, 18:10
Published 22 октября, 18:10
Modified 22 октября, 18:10
Updated 22 октября, 18:10
Глава ППК «РЭО» напомнил, что Дагестан с 2021 года занимается деятельностью по формированию инфраструктуры обращения с отходами согласно предписаниям действующего законодательства. В территориальной схеме обращения с ТКО региона прописано возведение трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов. Помимо этого, на каждом таком объекте появятся также мощности по утилизации. Как сообщает newstracker.ru, суммарная мощность строящихся объектов по обработке достигает 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн в год, по захоронению — 570 тысяч тонн в год. Буцаев назвал такие показатели наиболее масштабными объемами мощностей, которые одновременно возводятся на территории одного российского региона.
Власти региона и ООО «Республиканский экологический оператор» договорились о заключении трех концессий в 2022 году, по которым в республике будет построено шесть новых комплексов.
Дагестан оказался в перечне первых регионов, которые решено было субсидировать из федеральной казны в 2022 и 2023 годах согласно Правилам № 1222 от Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В общей сложности субсидия составила 8,4 млрд рублей. Такое финансирование дало возможность начать строительство как можно скорее после выхода из государственной экспертизы проектно-сметной документации.
Сергей Меликов, в свою очередь, обозначил данную инициативу как нужную для общества и важную для республики.
Он напомнил, что в 2019 году Дагестан обслуживали лишь два полигона. Они были способны вместить только 400 тонн мусора из одного миллиона, который каждый год образовывался в республике. Для устранения такой проблемы требовалось стратегическое решение: была создана республиканская компания, за финансирование отвечает федеральное казначейство.
Глава региона подчеркнул, что строительство новых объектов отрасли обращения с ТКО в республике началось исключительно благодаря участию федерального правительства. Также Меликов отметил методическую помощь Министерства природных ресурсов и экологии РФ, техническую помощь и сопровождение Российского экологического оператора.
На стройплощадках реализуются строительно-монтажные работы. Объект размещения в Карабудахкентском районе планируется открыть уже в текущем году, а запуск в работу трех объектов сортировки и двух объектов размещения в Дербентском и Хасавюртовском районах по плану должен состояться в будущем году.