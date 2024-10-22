Деньги на счете, счет на табло: «Салават Юлаев» разгромил «Сочи» после зарплаты

Posted 22 октября, 19:32
Published 22 октября, 19:32
Modified 22 октября, 20:02
Updated 22 октября, 20:02
Весь матч обе команды шли «нос в нос». В начале игры счёт открыл «юлаевец» Джош Ливо, однако после долгих попыток забросить друг другу шайбу «сочинец» Данил Авершин устранил преимущество хозяев. Далее последовал обмен шайбами между Нэйтаном Тоддом и Даниилом Сероухом. Победу «СЮ» принесли буллиты. Таким образом, игра закончилась со счётом 3:2.
Как ранее сообщал Mkset, клуб столкнулся с финансовыми трудностями — игрокам задержали зарплату за сентябрь. После нагоняя от Гострудинспекции недоразумение было устранено.
Известно о денежном скандале стало в день матча «Салавата Юлаева» с «Трактором», который уфимцы проиграли со счётом 4:2. «СпортЭкспресс» утверждал, что хоккеисты из-за долгов отказывались выходить на лёд, пока их не вразумил один из тренеров. Конечно же, любители хоккея не могли не сделать вывод о том, что именно задержка по зарплате заставила «юлаевцев» играть «вяло» и нарочно «продуть» челябинскому клубу.