Деньги на счете, счет на табло: «Салават Юлаев» разгромил «Сочи» после зарплаты

Известно о денежном скандале стало в день матча «Салавата Юлаева» с «Трактором», который уфимцы проиграли со счётом 4:2. «СпортЭкспресс» утверждал, что хоккеисты из-за долгов отказывались выходить на лёд, пока их не вразумил один из тренеров. Конечно же, любители хоккея не могли не сделать вывод о том, что именно задержка по зарплате заставила «юлаевцев» играть «вяло» и нарочно «продуть» челябинскому клубу.