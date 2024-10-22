Бухгалтер потеряла ₽4,5 млн в Уфе

— Согласно предварительным данным, в октябре 2023 года уфимка наткнулась на рекламу инвестиционных возможностей в интернете и решила попробовать свои силы, оставив свою анкету. Вскоре ей позвонили сотрудники компании, которые объяснили условия работы на инвестиционной платформе и заверили, что будут сопровождать её в процессе увеличения капитала, — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Уфе. — Женщина, работающая бухгалтером, проанализировала потенциальную выгоду и согласилась участвовать. В течение нескольких месяцев она вносила деньги, надеясь на значительные прибыли. Однако в конечном итоге обещанный доход ей так и не выпал, и она оказалась жертвой мошенников, потеряв более 4,5 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Шансы на возврат инвестиций бухгалтера из Уфы минимальны.