mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 07:18

Published 22 октября, 07:18

Modified 22 октября, 07:20

Updated 22 октября, 07:20

Бухгалтер потеряла ₽4,5 млн в Уфе

Бухгалтер потеряла ₽4,5 млн в Уфе

22 октября 2024, 07:18
Фото: 1MI
Финансовый работник клюнула на предложение легких и больших денег, сообщает во вторник, 22 октября, пресс-служба МВД Башкирии.

Мошенникам не потребовалось много времени, чтобы убедить женщину, работающую в финансовой сфере, «приумножить» свои средства, указывает полиция Башкортостана.

— Согласно предварительным данным, в октябре 2023 года уфимка наткнулась на рекламу инвестиционных возможностей в интернете и решила попробовать свои силы, оставив свою анкету. Вскоре ей позвонили сотрудники компании, которые объяснили условия работы на инвестиционной платформе и заверили, что будут сопровождать её в процессе увеличения капитала, — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Уфе. — Женщина, работающая бухгалтером, проанализировала потенциальную выгоду и согласилась участвовать. В течение нескольких месяцев она вносила деньги, надеясь на значительные прибыли. Однако в конечном итоге обещанный доход ей так и не выпал, и она оказалась жертвой мошенников, потеряв более 4,5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Шансы на возврат инвестиций бухгалтера из Уфы минимальны.

«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина задохнулся в навозе в БашкирииДевочка застряла в батарее в Уфе«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Мвд#Россия#Инвестиции#Финансы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Потери
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика