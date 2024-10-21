Жители Башкирии нищие по меркам России

В Башкирии не столь благостная картина. Так, средний доход на душу в Республике Башкортостан составил всего лишь ₽42 400. Это всего на 7,4% больше, чем ранее, во II квартале 2023 года. На ₽42 400 в Башкирии можно приобрести чуть более двух фиксированных наборов товаров и услуг. При этом, работодатели постоянно предлагают жителям Уфы и Башкирии баснословные зарплаты.



На этом фоне можно порадоваться за жителей соседнего региона. Так, Татарстан оказался на 10 строчке рейтинга. Там доход на душу населения составил ₽60 000. Это более трех фиксированных наборов товаров и услуг и рост на 10,2%.



Сами аналитики отмечают, что доходы различаются в зависимости от региона.