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Posted 21 октября, 09:32

Published 21 октября, 09:32

Modified 21 октября, 09:34

Updated 21 октября, 09:34

Башкортостан занял 49 строчку в рейтинге доходов населения

Жители Башкирии нищие по меркам России

21 октября 2024, 09:32
Фото: 1MI

Башкортостан занял 49 строчку в рейтинге доходов населения

Аналитики подсчитали среднедушевые доходы жителей регионов в субъектах России и ранжировали их по итогам II квартала 2024 года, сообщает РИА Рейтинг.

Республика Башкортостан по итогам II квартала 2024 года оказалась на 49 позиции в «Рейтинге регионов по доходам населения». Авторы обзора, аналитики РИА Рейтинг, указывают, что во втором квартале 2024 года средний доход на душу населения в России составил ₽58 200 в месяц, что на ₽8 400 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Башкирии не столь благостная картина. Так, средний доход на душу в Республике Башкортостан составил всего лишь ₽42 400. Это всего на 7,4% больше, чем ранее, во II квартале 2023 года. На ₽42 400 в Башкирии можно приобрести чуть более двух фиксированных наборов товаров и услуг. При этом, работодатели постоянно предлагают жителям Уфы и Башкирии баснословные зарплаты.

На этом фоне можно порадоваться за жителей соседнего региона. Так, Татарстан оказался на 10 строчке рейтинга. Там доход на душу населения составил ₽60 000. Это более трех фиксированных наборов товаров и услуг и рост на 10,2%.

Сами аналитики отмечают, что доходы различаются в зависимости от региона.

— В наиболее экономически благополучных регионах среднедушевые доходы превысили ₽100 000, тогда как в менее обеспеченных они значительно ниже, — отмечают эксперты РИА Рейтинг. — Так, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа оказались на первых позициях в списке регионов России по доходам населения, в то время как замыкают этот список Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика.
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