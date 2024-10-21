Жертва буллинга угрожает стрельбой в уфимской школе

Posted 21 октября, 05:50
Published 21 октября, 05:50
Modified 21 октября, 08:16
Updated 21 октября, 08:16
Как стало известно, в одном из местных телеграм-каналов появилась угроза теракта. Неизвестный, представившись учеником лицея №107, заявил о намерении расправиться со своими одноклассниками. В своих сообщениях он описывает свои переживания и страдания от травли, которую испытывает в школе.
— Для меня стало нормальным возвращаться из школы в слезах, — пишет аноним.
Он делится своей историей о том, как его избивали и над ним издевались. Вместо того чтобы обратиться за помощью к взрослым или психологам, парень решил выбрать радикальный путь мести: «Теперь планирую убить весь биомусор».
Как сообщает UTV, дата предполагаемого преступления указана на 21 октября. Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев по данному инциденту, но стало известно, что специальные силы были направлены к школе для предотвращения возможной трагедии.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке в школе №32 буфетчица подралась со школьницей из-за не прошедшей оплаты за булочку.