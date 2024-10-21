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Posted 21 октября, 05:50

Published 21 октября, 05:50

Modified 21 октября, 08:16

Updated 21 октября, 08:16

Жертва буллинга угрожает стрельбой в уфимской школе

Жертва буллинга угрожает стрельбой в уфимской школе

21 октября 2024, 05:50
Фото: mkset.ru
В соцсетях появилась информация о планируемом теракте в уфимском лицее, сообщает в понедельник, 21 октября, телеканал «UTV».

Как стало известно, в одном из местных телеграм-каналов появилась угроза теракта. Неизвестный, представившись учеником лицея №107, заявил о намерении расправиться со своими одноклассниками. В своих сообщениях он описывает свои переживания и страдания от травли, которую испытывает в школе.

— Для меня стало нормальным возвращаться из школы в слезах, — пишет аноним.

Он делится своей историей о том, как его избивали и над ним издевались. Вместо того чтобы обратиться за помощью к взрослым или психологам, парень решил выбрать радикальный путь мести: «Теперь планирую убить весь биомусор».

Фото: UTV

Как сообщает UTV, дата предполагаемого преступления указана на 21 октября. Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев по данному инциденту, но стало известно, что специальные силы были направлены к школе для предотвращения возможной трагедии.

Видео: mkset.ru.

Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке в школе №32 буфетчица подралась со школьницей из-за не прошедшей оплаты за булочку.

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