В Уфе вынесли решение по забытому особняку

В документе уточнён предмет охраны объекта. В новой редакции указано, что дом представляет домой Г-образное здание, вытянутое вглубь квартала. Укрыто здание вальмовой конструкцией с четырьями скатами. Фасад продекорирован кирпичной кладкой и белым камнем. На каждом этаже здания имеется по пять окон.