В Уфе вынесли решение по забытому особняку

Posted 21 октября, 18:35
Published 21 октября, 18:35
Modified 21 октября, 18:37
Updated 21 октября, 18:37
Речь в приказе идёт о Доме усадьбы Степановых-Зориных, который расположен на Чернышевского, 49. Здание является постройкой конца XIX века.
В документе уточнён предмет охраны объекта. В новой редакции указано, что дом представляет домой Г-образное здание, вытянутое вглубь квартала. Укрыто здание вальмовой конструкцией с четырьями скатами. Фасад продекорирован кирпичной кладкой и белым камнем. На каждом этаже здания имеется по пять окон.
Напомним, в 2022 году здание было приватизировано «Концессионной инжиниринговой компанией».