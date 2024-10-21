mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 18:35

Published 21 октября, 18:35

Modified 21 октября, 18:37

Updated 21 октября, 18:37

В Уфе вынесли решение по забытому особняку

В Уфе вынесли решение по забытому особняку

21 октября 2024, 18:35
Фото: Башкультнаследие
Власти башкирской столицы подписали приказ, касающийся старинного дома в самом центре города — документ Башкультнаследия опубликован на портале правовой информации региона.

Речь в приказе идёт о Доме усадьбы Степановых-Зориных, который расположен на Чернышевского, 49. Здание является постройкой конца XIX века.

В документе уточнён предмет охраны объекта. В новой редакции указано, что дом представляет домой Г-образное здание, вытянутое вглубь квартала. Укрыто здание вальмовой конструкцией с четырьями скатами. Фасад продекорирован кирпичной кладкой и белым камнем. На каждом этаже здания имеется по пять окон.

Напомним, в 2022 году здание было приватизировано «Концессионной инжиниринговой компанией».

Особняк олигарха получил особый статус в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе поставили под охрану знаменитый «Дом Чижова».

Читайте также:
Мистический объект оградили в УфеУфа отметит юбилей Мустая КаримаУфимскому фонтану написали стихи
#Общество#Культура#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Памятник#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#История
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика