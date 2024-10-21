mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 11:25

Published 21 октября, 11:25

Modified 21 октября, 11:40

Updated 21 октября, 11:40

Уфимцев расселят принудительно

Уфимцев расселят принудительно

21 октября 2024, 11:25
Фото: 1MI
Городские власти долго сопротивлялись улучшению жилищных условий горожан из рушащегося на глазах дома, сообщает в понедельник, 21 октября, прокуратура Башкирии.

Как стало известно, проверка, проведенная прокуратурой Калининского района, выявила, что дом на улице Черниковской в Уфе был признан аварийным еще в декабре 2019 года. Физический износ его конструкции составляет целых 90 процентов, что делает его потенциально опасным для жизни жильцов. Несмотря на это, местные власти не выполнили свои обязательства по расселению граждан до установленного срока — апреля 2024 года.

В связи с этим прокуратура решила действовать более решительно и обратилась в суд с иском к органам местного самоуправления. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, признав необходимость немедленного расселения жителей аварийного многоквартирного дома. Однако стоит отметить, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Сибае суд принял решение о конфискации дорогого автомобиля за вождение в нетрезвом состоянии.

Читайте также:
Уфу украсят портретами бойцов СВОУфимец вырастил на даче наркоурожайЖители Башкирии нищие по меркам России
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#ЖКХ#Россия#Жилье#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Калининский район#Мелеуз#Расселение#Аварийный дом#Жилищные условия#Принудительное расселение#Местное самоуправление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика