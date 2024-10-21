Уфимцев расселят принудительно

Posted 21 октября, 11:25
Published 21 октября, 11:25
Modified 21 октября, 11:40
Updated 21 октября, 11:40
Как стало известно, проверка, проведенная прокуратурой Калининского района, выявила, что дом на улице Черниковской в Уфе был признан аварийным еще в декабре 2019 года. Физический износ его конструкции составляет целых 90 процентов, что делает его потенциально опасным для жизни жильцов. Несмотря на это, местные власти не выполнили свои обязательства по расселению граждан до установленного срока — апреля 2024 года.
В связи с этим прокуратура решила действовать более решительно и обратилась в суд с иском к органам местного самоуправления. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, признав необходимость немедленного расселения жителей аварийного многоквартирного дома. Однако стоит отметить, что решение суда пока не вступило в законную силу.
Как ранее сообщал Mkset, в Сибае суд принял решение о конфискации дорогого автомобиля за вождение в нетрезвом состоянии.