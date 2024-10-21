Уфимцев расселят принудительно

Как стало известно, проверка, проведенная прокуратурой Калининского района, выявила, что дом на улице Черниковской в Уфе был признан аварийным еще в декабре 2019 года. Физический износ его конструкции составляет целых 90 процентов, что делает его потенциально опасным для жизни жильцов. Несмотря на это, местные власти не выполнили свои обязательства по расселению граждан до установленного срока — апреля 2024 года.