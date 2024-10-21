Уфимцам напомнили о неизбежном

Важно отметить, что 4 ноября является нерабочим праздничным днём. Это значит, что если кто-то планирует взять отпуск, то этот день не будет учитываться в число календарных дней отдыха, а значит, отпуск продлится на один день дольше. Также работа в праздничный день 4 ноября оплачивается как минимум в двойном размере или же работнику предоставляется другой день отдыха.