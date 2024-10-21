Уфимцам напомнили о неизбежном

Posted 21 октября, 09:12
Published 21 октября, 09:12
Modified 21 октября, 09:15
Updated 21 октября, 09:15
С 28 октября по 3 ноября работающие люди будут трудиться шесть дней подряд, включая субботу, 2 ноября. Стоит отметить, что субботний рабочий день будет сокращен на один час. Однако, после напряженной недели жителей Республики ждет отдых в честь Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.
Интересно, что согласно Постановлению Правительства РФ от 10.08.2023 № 1314, выходной день с 2 ноября перенесен на 30 апреля 2025 года. Это сделано для того, чтобы майские праздники стали непрерывными, начиная с 28 апреля и заканчивая 1 мая. Таким образом, у работников появится возможность насладиться длительными выходными весной.
Важно отметить, что 4 ноября является нерабочим праздничным днём. Это значит, что если кто-то планирует взять отпуск, то этот день не будет учитываться в число календарных дней отдыха, а значит, отпуск продлится на один день дольше. Также работа в праздничный день 4 ноября оплачивается как минимум в двойном размере или же работнику предоставляется другой день отдыха.