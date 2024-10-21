Уфимский самолет подвергся нападению хулиганов

Posted 21 октября, 05:11
Published 21 октября, 05:11
Modified 21 октября, 08:18
Updated 21 октября, 08:18
Как стало известно, 18 октября 2024 года рейс авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы (Домодедово) в Уфу, попал под воздействие хулиганов, во время снижения перед посадкой. Это событие произошло на высоте 6000 футов, или около 2 км. В этот момент самолет находился в районе населенного пункта Адзитарово (Республика Башкортостан, Кармаскалинский район).
Пилоты сообщили о попытке осветить кабину зеленым лазером с левой стороны самолета. Как сообщает источник, сигнал «Бедствия» не был подан, и посадка в аэропорту Уфа состоялась по расписанию. Информация об инциденте была передана МВД для дальнейшего расследования.
Как ранее сообщал Mkset, это не первый случай, когда пилоты сталкиваются с подобными угрозами. В конце сентября другой рейс следовавший в Уфу, также подвергся атаке лазером в небе над Самарской областью.