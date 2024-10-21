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Posted 21 октября, 05:11

Published 21 октября, 05:11

Modified 21 октября, 08:18

Updated 21 октября, 08:18

Уфимский самолет подвергся нападению хулиганов

Уфимский самолет подвергся нападению хулиганов

21 октября 2024, 05:11
Фото: 1MI
Тревожный для пилотов момент произошел на борту пассажирского самолета, следовавшего из Москвы в Уфу, сообщает в понедельник, 21 октября, Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Как стало известно, 18 октября 2024 года рейс авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы (Домодедово) в Уфу, попал под воздействие хулиганов, во время снижения перед посадкой. Это событие произошло на высоте 6000 футов, или около 2 км. В этот момент самолет находился в районе населенного пункта Адзитарово (Республика Башкортостан, Кармаскалинский район).

Пилоты сообщили о попытке осветить кабину зеленым лазером с левой стороны самолета. Как сообщает источник, сигнал «Бедствия» не был подан, и посадка в аэропорту Уфа состоялась по расписанию. Информация об инциденте была передана МВД для дальнейшего расследования.

Как ранее сообщал Mkset, это не первый случай, когда пилоты сталкиваются с подобными угрозами. В конце сентября другой рейс следовавший в Уфу, также подвергся атаке лазером в небе над Самарской областью.

Уфимский самолет подстерегли хулиганы
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