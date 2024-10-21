Уфимский самолет подвергся нападению хулиганов

Как стало известно, 18 октября 2024 года рейс авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Москвы (Домодедово) в Уфу, попал под воздействие хулиганов, во время снижения перед посадкой. Это событие произошло на высоте 6000 футов, или около 2 км. В этот момент самолет находился в районе населенного пункта Адзитарово (Республика Башкортостан, Кармаскалинский район).