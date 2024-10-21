Уфа празднует 105-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима

Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима подготовил для зрителей музыкально-поэтическую композицию, в которой также участвовали студенты музыкального колледжа, детские танцевальные коллективы. Народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай прочитал стихотворение-посвящение «Дуб и Поэт». Стихи Мустая Карима звучали и на русском, и на башкирском. Был исполнен и его знаменитый стих «Не русский я, но россиянин».