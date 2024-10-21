Уфа празднует 105-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима

Posted 21 октября, 15:24
Published 21 октября, 15:24
Modified 21 октября, 17:44
Updated 21 октября, 17:44
— Великому Мустаю Кариму исполнилось бы 105 лет, — обратился с приветственным словом Глава городского округа г. Уфа Ратмир Мавлиев. — Он — гордость родного края, идеал доброты и честности, путеводная звезда в мире литературы, культуры и искусства. Пример настоящего патриотизма. Его творчество, вся его жизнь является теплым очагом, согревающим сердца людей. Имя Мустая Карима неразрывно связана с Уфой. Каждый уголок нашего города свято хранит память о своём Почетном гражданине.
Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима подготовил для зрителей музыкально-поэтическую композицию, в которой также участвовали студенты музыкального колледжа, детские танцевальные коллективы. Народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай прочитал стихотворение-посвящение «Дуб и Поэт». Стихи Мустая Карима звучали и на русском, и на башкирском. Был исполнен и его знаменитый стих «Не русский я, но россиянин».
В ходе торжественных мероприятий Альфия Каримова вручила гранты Фонда за 2024 год учащимся факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Уфимского университета науки и технологий: аспирантка Миляуше Шарафутдиновой, студентам Юмагужиной Гульсине и Габбясову Газизу.
— Мы очень рады, что у нас талантливая молодежь, что есть кого поощрять, — отметила директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова. — Отец оставил большое наследие, которое не теряет актуальности: можно перечитывать его книги и находить новые смыслы, можно пойти в театр на спектакли по его пьесам. По его книгам снимаются фильмы. Самое главное — он оставил нам любовь к людям. Надеюсь, он был бы нами доволен: нашей семьей, нашим фондом, всеми нашими друзьями, соратниками, единомышленниками, которых становится всё больше.
Фонд поддерживает изучение башкирского языка в школах, академические программы по изучению и исследованию башкирского языка и литературы, а также краеведению и истории Башкирии в вузах.
В 2015 году Фонд имени Мустая Карима учредил гранты для учащихся факультета башкирского языка и журналистики Башкирского государственного университета (родного факультета писателя), а ныне Уфимского университета науки и технологий. Гранты выделяются ежегодно лучшим студентам: как изучающим творчество Мустая Карима, так и достигшим успехов в исследованиях башкирского языка, талантливым журналистам.
Другое направление грантовой работы фонда — поддержка талантливых школьников. С 2015 года ежегодно талантливые учащиеся Башкирской гимназии № 158 города Уфы — победители республиканских и межрегиональных олимпиад, научно-практических конференций, обладатели гран-при республиканских творческих конкурсов, чемпионы Всероссийских спортивных соревнований удостаиваются грантов Фонда имени Мустая Карима.
— Мы сегодня становимся свидетелями колоссального общественного подъема, всевозрастающего интереса к творчеству великого мастера. Отрадно, что тот импульс, который был предан во время празднования 100-летия Мустая Карима, не ослабевает. — поделился учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов. — Ставятся новые спектакли, выходят новые книги, открываются современные выставки, посвященные Мустафе Сафичу. Его личность, его духовные заветы помогают нам сегодня смотреть на мир со светлой стороны.
Ведущие театры республики подготовили премьеры по произведениям великого классика. Так, к юбилею Мустая Карима Молодежный театр Уфы представил новый спектакль «Черные воды», в Русском драматическом театре РБ прошла премьера «Разлуки нет» по дневниковым записям и письмам из личного архива семьи Каримовых.
В Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка «О любовь, ты бессмертие дала», посвященная Мустаю Кариму.
К празднованию знаменательной даты присоединились и другие регионы страны. Так, в ЯНАО проходят Дни башкирского театра и кинематографии.