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Posted 21 октября, 15:24

Published 21 октября, 15:24

Modified 21 октября, 17:44

Updated 21 октября, 17:44

Уфа празднует 105-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима

Уфа празднует 105-летие народного поэта Башкортостана Мустая Карима

21 октября 2024, 15:24
Фото: Светлана Садыкова
В сквере имени Мустая Карима собрались почитатели таланта великого поэта, его семья, коллеги-писатели, студенты и школьники. Ежегодная церемония началась с возложения цветов к памятнику.
— Великому Мустаю Кариму исполнилось бы 105 лет, — обратился с приветственным словом Глава городского округа г. Уфа Ратмир Мавлиев. — Он — гордость родного края, идеал доброты и честности, путеводная звезда в мире литературы, культуры и искусства. Пример настоящего патриотизма. Его творчество, вся его жизнь является теплым очагом, согревающим сердца людей. Имя Мустая Карима неразрывно связана с Уфой. Каждый уголок нашего города свято хранит память о своём Почетном гражданине.
Фото: Светлана Садыкова

Национальный молодёжный театр имени Мустая Карима подготовил для зрителей музыкально-поэтическую композицию, в которой также участвовали студенты музыкального колледжа, детские танцевальные коллективы. Народный поэт Башкортостана Кадим Аралбай прочитал стихотворение-посвящение «Дуб и Поэт». Стихи Мустая Карима звучали и на русском, и на башкирском. Был исполнен и его знаменитый стих «Не русский я, но россиянин».

В ходе торжественных мероприятий Альфия Каримова вручила гранты Фонда за 2024 год учащимся факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики Уфимского университета науки и технологий: аспирантка Миляуше Шарафутдиновой, студентам Юмагужиной Гульсине и Габбясову Газизу.

— Мы очень рады, что у нас талантливая молодежь, что есть кого поощрять, — отметила директор Фонда имени Мустая Карима Альфия Каримова. — Отец оставил большое наследие, которое не теряет актуальности: можно перечитывать его книги и находить новые смыслы, можно пойти в театр на спектакли по его пьесам. По его книгам снимаются фильмы. Самое главное — он оставил нам любовь к людям. Надеюсь, он был бы нами доволен: нашей семьей, нашим фондом, всеми нашими друзьями, соратниками, единомышленниками, которых становится всё больше.

Фонд поддерживает изучение башкирского языка в школах, академические программы по изучению и исследованию башкирского языка и литературы, а также краеведению и истории Башкирии в вузах.

Фото: Светлана Садыкова

В 2015 году Фонд имени Мустая Карима учредил гранты для учащихся факультета башкирского языка и журналистики Башкирского государственного университета (родного факультета писателя), а ныне Уфимского университета науки и технологий. Гранты выделяются ежегодно лучшим студентам: как изучающим творчество Мустая Карима, так и достигшим успехов в исследованиях башкирского языка, талантливым журналистам.

Другое направление грантовой работы фонда — поддержка талантливых школьников. С 2015 года ежегодно талантливые учащиеся Башкирской гимназии № 158 города Уфы — победители республиканских и межрегиональных олимпиад, научно-практических конференций, обладатели гран-при республиканских творческих конкурсов, чемпионы Всероссийских спортивных соревнований удостаиваются грантов Фонда имени Мустая Карима.

— Мы сегодня становимся свидетелями колоссального общественного подъема, всевозрастающего интереса к творчеству великого мастера. Отрадно, что тот импульс, который был предан во время празднования 100-летия Мустая Карима, не ослабевает. — поделился учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов. — Ставятся новые спектакли, выходят новые книги, открываются современные выставки, посвященные Мустафе Сафичу. Его личность, его духовные заветы помогают нам сегодня смотреть на мир со светлой стороны.
Фото: Светлана Садыкова

Ведущие театры республики подготовили премьеры по произведениям великого классика. Так, к юбилею Мустая Карима Молодежный театр Уфы представил новый спектакль «Черные воды», в Русском драматическом театре РБ прошла премьера «Разлуки нет» по дневниковым записям и письмам из личного архива семьи Каримовых.

В Национальном музее Республики Башкортостан открылась выставка «О любовь, ты бессмертие дала», посвященная Мустаю Кариму.

К празднованию знаменательной даты присоединились и другие регионы страны. Так, в ЯНАО проходят Дни башкирского театра и кинематографии.

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