Подруга подкинула проблем с полицией в Башкирии

Posted 21 октября, 13:35
Published 21 октября, 13:35
Modified 21 октября, 13:45
Updated 21 октября, 13:45
На улице 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Geely Monjaro, за рулем которого сидела 44-летняя женщина. При проверке документов полицейские заметили, что у водителя явные признаки алкогольного опьянения. На этом этапе многие могли бы задуматься о последствиях и выполнить требование полиции. Однако наша героиня решила поступить иначе.
Не желая проходить освидетельствование, женщина позвонила своей знакомой и начала получать советы по телефону о том, как «правильно» общаться с инспекторами. Возможно, подруга думала, что ее советы помогут избежать наказания, но реальность оказалась совсем иной. Вместо спокойного разрешения ситуации, водитель продолжила игнорировать требования сотрудников ГАИ и даже была предупреждена о возможном применении физической силы.
Ситуация обострилась до такой степени, что инспекторам пришлось силой сопроводить женщину в служебный автомобиль. Но даже там она не проявила готовности пройти освидетельствование и отказалась от дальнейшего сотрудничества с правоохранительными органами.
В результате вместо того, чтобы вернуться домой без последствий, жительница Туймазов оказалась в местном отделе полиции с двумя административными материалами: за отказ от освидетельствования и за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Ее автомобиль был помещен на штрафстоянку.
Видео: Владимир Севастьянов