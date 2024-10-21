Подруга подкинула проблем с полицией в Башкирии

Не желая проходить освидетельствование, женщина позвонила своей знакомой и начала получать советы по телефону о том, как «правильно» общаться с инспекторами. Возможно, подруга думала, что ее советы помогут избежать наказания, но реальность оказалась совсем иной. Вместо спокойного разрешения ситуации, водитель продолжила игнорировать требования сотрудников ГАИ и даже была предупреждена о возможном применении физической силы.