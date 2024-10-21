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Posted 21 октября, 13:35

Published 21 октября, 13:35

Modified 21 октября, 13:45

Updated 21 октября, 13:45

Водитель из-за советов оказалась под угрозой ареста в Башкортостане

Подруга подкинула проблем с полицией в Башкирии

21 октября 2024, 13:35
Фото: 1MI

Водитель из-за советов оказалась под угрозой ареста в Башкортостане

В Туймазах нетрезвая женщина решила воспользоваться советами подруги, чтобы избежать наказания, сообщает в понедельник, 21 октября, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

На улице 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Geely Monjaro, за рулем которого сидела 44-летняя женщина. При проверке документов полицейские заметили, что у водителя явные признаки алкогольного опьянения. На этом этапе многие могли бы задуматься о последствиях и выполнить требование полиции. Однако наша героиня решила поступить иначе.

Не желая проходить освидетельствование, женщина позвонила своей знакомой и начала получать советы по телефону о том, как «правильно» общаться с инспекторами. Возможно, подруга думала, что ее советы помогут избежать наказания, но реальность оказалась совсем иной. Вместо спокойного разрешения ситуации, водитель продолжила игнорировать требования сотрудников ГАИ и даже была предупреждена о возможном применении физической силы.

Ситуация обострилась до такой степени, что инспекторам пришлось силой сопроводить женщину в служебный автомобиль. Но даже там она не проявила готовности пройти освидетельствование и отказалась от дальнейшего сотрудничества с правоохранительными органами.

В результате вместо того, чтобы вернуться домой без последствий, жительница Туймазов оказалась в местном отделе полиции с двумя административными материалами: за отказ от освидетельствования и за неповиновение законному требованию сотрудников полиции. Ее автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Видео: Владимир Севастьянов

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Как ранее сообщал Mkset, в Мелеузовском районе был пойман злостный нарушитель закона.

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