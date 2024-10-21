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Posted 21 октября, 13:25

Published 21 октября, 13:25

Modified 21 октября, 13:28

Updated 21 октября, 13:28

Сервис ОМК для сотрудников удостоился национальной премии по цифровизации «КулибИТ»

Сервис ОМК для сотрудников удостоился национальной премии по цифровизации «КулибИТ»

21 октября 2024, 13:25
Фото: Изображение Midjourney
Цифровой сервис Объединенной металлургической компании (ОМК), который помогает сотрудникам планировать рабочий график и управлять собственным доходом, был назван самым успешным IT-проектом в категории «Сотрудник и его среда» на национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2024».

Сервис помогает удовлетворять потребности бизнеса и нужды работников в продуманной системе по управлению фондом рабочего времени. После запуска сервиса «Мои возможности» весь процесс организации сверхурочной работы или занятости в выходной день для каждого сотрудника составляет в ОМК до 10 минут, хотя ранее на это отводилось как минимум два часа.

Разработкой данной инициативы занималась компания «ОМК ИТ» при участии веб-интегратора RDN Group.

Благодаря использованию многофункциональной онлайн-платформы начальство производственных подразделений ОМК получило возможность оперативно выявлять потребность в дополнительных работниках и находить их. Если сотрудники нужны участку, соответствующую заявку отправляет его руководитель, а заводчане по желанию реагируют на нее и соглашаются отработать сверхурочные часы или выйти в свой выходной. Сотрудники также могут проявить инициативу и предложить свои услуги в случае наличия свободного времени. Когда направленную ими заявку принимают, они видят полученное приглашение от подразделения и ту сумму, которую они смогут заработать.

Зайти на сервис можно круглосуточно, в любой день недели и с любых устройств. «Мои возможности» появились два года назад как многофункциональная платформа, где сотрудники могут видеть рабочий график, расчет заработной платы, сроки отпусков других работников, контактные данные коллег, а также планировать обучение в корпоративном университете. В прошлом году создатели платформы ОМК интегрировали в нее модуль быстрого и простого оформления подработок на производственных мощностях компании.

«Мы разработали и запустили сервис „Мои возможности“ в ответ на запросы наших сотрудников. Теперь им легче планировать свой график с учетом обучения, сверхурочной работы, отпуска и выходных и узнавать об изменениях. На днях запускаем очередное обновление, которое позволит отслеживать зарплату в реальном времени: сколько заработал за час, когда выплатят сверхурочные или больничные. Сервисом „Мои возможности“ пользуются больше 20 тысяч наших коллег, за год с небольшим он стал удобным интеллектуальным решением для сотрудников, руководителей и для специалистов по работе с персоналом», — рассказала о расширенном функционале платформы директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

Премия «КулибИТ» проводится в четвертый раз. Она уже получила признание как непредвзятый конкурс IT-проектов.

#Общество
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