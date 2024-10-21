Сервис ОМК для сотрудников удостоился национальной премии по цифровизации «КулибИТ»

Благодаря использованию многофункциональной онлайн-платформы начальство производственных подразделений ОМК получило возможность оперативно выявлять потребность в дополнительных работниках и находить их. Если сотрудники нужны участку, соответствующую заявку отправляет его руководитель, а заводчане по желанию реагируют на нее и соглашаются отработать сверхурочные часы или выйти в свой выходной. Сотрудники также могут проявить инициативу и предложить свои услуги в случае наличия свободного времени. Когда направленную ими заявку принимают, они видят полученное приглашение от подразделения и ту сумму, которую они смогут заработать.