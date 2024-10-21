Общежитие вспыхнуло в Уфе

Posted 21 октября, 16:35
Published 21 октября, 16:35
Modified 21 октября, 17:43
Updated 21 октября, 17:43
ЧП случилось вечером понедельника, 21 октября. Как пишут в местных Telegram-каналах, на место съехалось множество машин оперативных служб.
Что послужило причиной пожара— на момент публикации неизвестно. Пресс-служба МЧС инцидент пока не комментировала. О числе пострадавших также пока не сообщается.
Между тем подписчики региональных каналов уже начали делиться своими версиями случившегося.
— Молодёжь выпивала, 100%.
— Говорят, с проводкой беда.
UPD: В МЧС по Республике Башкортостан сообщили подробности происшествия. По данным спасателей, в результате пожара погиб неизвестный мужчина. Продолжение читайте в материале Mkset.
Ранее аналогичное происшествие случилось в одном из общежитий Кумертау. Пожар разгорелся из-за короткого замыкания на кухне многоэтажки.