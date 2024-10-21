mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 16:35

Published 21 октября, 16:35

Modified 21 октября, 17:43

Updated 21 октября, 17:43

Общежитие вспыхнуло в Уфе

Общежитие вспыхнуло в Уфе

21 октября 2024, 16:35
Фото: Telegram/ufa_rb, Telegram/bash_ufa
В столице Башкирии тушат пожар в девятиэтажном здании по улице адмирала Макарова, сообщают очевидцы.

ЧП случилось вечером понедельника, 21 октября. Как пишут в местных Telegram-каналах, на место съехалось множество машин оперативных служб.

Что послужило причиной пожара— на момент публикации неизвестно. Пресс-служба МЧС инцидент пока не комментировала. О числе пострадавших также пока не сообщается.

Между тем подписчики региональных каналов уже начали делиться своими версиями случившегося.

— Молодёжь выпивала, 100%.
— Говорят, с проводкой беда.

UPD: В МЧС по Республике Башкортостан сообщили подробности происшествия. По данным спасателей, в результате пожара погиб неизвестный мужчина. Продолжение читайте в материале Mkset.

Видео: Telegram/ufa_rb, Telegram/bash_ufa.
Общежитие вспыхнуло в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее аналогичное происшествие случилось в одном из общежитий Кумертау. Пожар разгорелся из-за короткого замыкания на кухне многоэтажки.

Читайте также:
Общежитие вспыхнуло в БашкирииПожар превратил башкортостанца в уголь«Пироман» сжёг свою квартиру в Башкирии
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#ЧП#Спасатели#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Адмирал Макаров#Белебей#Общежитие#Мелеуз#Республика Башкортостан#Пострадавшие#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика