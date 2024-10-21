Новый мэр появился в Башкирии

Стоит отметить, что предыдущий мэр Рустем Газизов покинул свой пост по окончании срока контракта. На заседании Совета присутствовал Глава Башкирии Радий Хабиров, который не упустил возможности поблагодарить Газизова за его работу на протяжении последних трёх лет. Он отметил, что команда Газизова добилась заметных успехов в развитии Стерлитамака.