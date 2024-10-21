Новый мэр появился в Башкирии

Posted 21 октября, 06:31
Published 21 октября, 06:31
Modified 21 октября, 08:24
Updated 21 октября, 08:24
Как стало известно, 21 октября в Стерлитамаке произошло важное событие — депутаты утвердили нового мэра города. Им стал 33-летний Эмиль Шаймарданов, который ранее занимал должность первого заместителя главы администрации.
Стоит отметить, что предыдущий мэр Рустем Газизов покинул свой пост по окончании срока контракта. На заседании Совета присутствовал Глава Башкирии Радий Хабиров, который не упустил возможности поблагодарить Газизова за его работу на протяжении последних трёх лет. Он отметил, что команда Газизова добилась заметных успехов в развитии Стерлитамака.
— За эти три года Стерлитамак стал для меня родным городом, и могу уверенно сказать, что эти три года были одними из самых счастливых в моей жизни. Я провел их с вами, мы многое сделали, но есть и то, что ещё предстоит сделать. Думаю, вновь избранный глава администрации справится на отлично с этой задачей. Я желаю успехов Эмилю Шаймарданову и прошу вас его поддержать, — пишет в своих соцсетях Рустем Газизов.
Как ранее сообщал Mkset, глава Бурзянского района Башкортостана Газиз Манапов после четырёх лет работы сложил полномочия.
Справка
Шаймарданов Эмиль Владиславович родился 12 февраля 1991 года в Стерлитамаке. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция», а также Башкирский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «государственное и муниципальное управление».
Работал в Правительстве Москвы, Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Руководил отделом в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства. С 2022 года — первый заместитель главы администрации городского округа Стерлитамака по строительству.