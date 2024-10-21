Неизвестный уфимец погиб в общежитии

Posted 21 октября, 17:05
Published 21 октября, 17:05
Modified 21 октября, 17:44
Updated 21 октября, 17:44
Напомним, ЧП случилось вечером понедельника, 21 октября. Огонь охватил общежитие на улице адмирала Макарова. Очевидцы присылали в местные Telegram-каналы кадры с места происшествия.
По данным МЧС, пожар начал разгораться в квартире на пятом этаже. При ликвидации возгорания спасатели вынесли из дома бездыханное тело мужчины. Его передали медикам, однако спасти пациента уже было нельзя — смерть, как констатировали врачи, наступила ещё до приезда оперативных ведомств. Между тем личность погибшего на момент публикации ещё не установлена. Этим занимаются компетентные органы.
Из-за пожара, согласно информации спасателей, из здания эвакуировали 150 человек. Ещё 12 жильцов не могли самостоятельно покинуть подъезд — их с помощью специальных средств вывели сотрудники оперативных служб.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Причины пожара устанавливают дознаватель МЧС, следователи и прокуратура.
— Организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления причины возгорания и обстоятельств смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в Следственном комитете.
Днём ранее похожий инцидент случился в Кумертау — там также вспыхнул пожар в местном общежитии. Совпало даже число людей, застрявших в доме из-за едкого дыма — спасатели тогда вывели 12 человек.