Неизвестный уфимец погиб в общежитии

По данным МЧС, пожар начал разгораться в квартире на пятом этаже. При ликвидации возгорания спасатели вынесли из дома бездыханное тело мужчины. Его передали медикам, однако спасти пациента уже было нельзя — смерть, как констатировали врачи, наступила ещё до приезда оперативных ведомств. Между тем личность погибшего на момент публикации ещё не установлена. Этим занимаются компетентные органы.