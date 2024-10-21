Налог на бездетность оценили в Башкирии

Тем не менее он акцентирует внимание на том, что необходимо учитывать и другие подходы к поддержке семей с детьми. Одним из таких способов является предоставление налогового вычета, размер которого зависит от количества детей в семье. Несмотря на то что такая практика уже существует, текущие размеры вычетов недостаточны для реальной поддержки молодых родителей.