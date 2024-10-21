Налог на бездетность оценили в Башкирии

Posted 21 октября, 08:19
Published 21 октября, 08:19
Modified 21 октября, 08:42
Updated 21 октября, 08:42
В условиях растущих демографических проблем многие эксперты начали обсуждать возможные меры для их решения. Идея введения налога на бездетность вызывает много споров и обсуждений. Не остался в стороне и Константин Толкачев, председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, который высказал свое мнение по этому поводу.
По словам Толкачева, предложение о налоге на бездетность обосновано сложной демографической ситуацией в стране. Однако он подчеркивает, что законопроект о таком налоге не стоит в планах республиканского парламента. На его взгляд, важно исследовать альтернативные меры финансового стимулирования для увеличения рождаемости.
— При всей своей непопулярности налог на бездетность может стать одним из инструментов решения демографической проблемы, — отметил спикер.
Тем не менее он акцентирует внимание на том, что необходимо учитывать и другие подходы к поддержке семей с детьми. Одним из таких способов является предоставление налогового вычета, размер которого зависит от количества детей в семье. Несмотря на то что такая практика уже существует, текущие размеры вычетов недостаточны для реальной поддержки молодых родителей.
Также Толкачев предложил рассмотреть возможность внедрения гибкой шкалы подоходного налога (НДФЛ). Эта мера могла бы создать стимулы для рождения детей у семей с различным уровнем дохода. Важно отметить, что прогрессивная шкала НДФЛ уже применяется в стране — ставка налога варьируется в зависимости от дохода гражданина.
Однако спикер парламента предостерегает от поспешных решений: «Применение данного налога было бы преждевременным при текущем состоянии бюджета.» Он подчеркивает важность НДФЛ как одного из ключевых источников пополнения государственного бюджета. Льготы могут привести к снижению поступлений, поэтому любые изменения должны тщательно анализироваться и прорабатываться заранее.