Над Суданом сбили самолёт с жителем Башкирии

Posted 21 октября, 18:18
Published 21 октября, 18:18
Modified 21 октября, 18:29
Updated 21 октября, 18:29
По данным российской дипмиссии, случилось ЧП на западе Судана. Что именно произошло — сотрудники посольства РФ в стране пытаются выяснить совместно с местными властями. Уточняется, что расследование осложнено местом крушения — самолёт упал в регионе Дарфур, где сейчас ведутся бои.
Mash утверждает, что на борту самолёта мог находиться авиаинженер из башкортостанских Туймазов. Его имя на момент публикации «инсайдеры» не называют. Портал утверждает, что на месте крушения нашли паспорт уроженца российского региона.
Ранее Mkset сообщал о том, что хулиганы пытались ослепить пилотов самолёта, следовавшего из Москвы в Уфу.