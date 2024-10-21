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Posted 21 октября, 18:18

Published 21 октября, 18:18

Modified 21 октября, 18:29

Updated 21 октября, 18:29

Над Суданом сбили самолёт с жителем Башкирии

Над Суданом сбили самолёт с жителем Башкирии

21 октября 2024, 18:18
Фото: 1MI (иллюстративное фото), Telegram/Mash Batash
В Африке потерпело крушение грузовое воздушное судно с россиянами на борту — об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на дипломатов.

По данным российской дипмиссии, случилось ЧП на западе Судана. Что именно произошло — сотрудники посольства РФ в стране пытаются выяснить совместно с местными властями. Уточняется, что расследование осложнено местом крушения — самолёт упал в регионе Дарфур, где сейчас ведутся бои.

Mash утверждает, что на борту самолёта мог находиться авиаинженер из башкортостанских Туймазов. Его имя на момент публикации «инсайдеры» не называют. Портал утверждает, что на месте крушения нашли паспорт уроженца российского региона.

Уфимский самолет подвергся нападению хулиганов
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Ранее Mkset сообщал о том, что хулиганы пытались ослепить пилотов самолёта, следовавшего из Москвы в Уфу.

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