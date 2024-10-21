Над Суданом сбили самолёт с жителем Башкирии

По данным российской дипмиссии, случилось ЧП на западе Судана. Что именно произошло — сотрудники посольства РФ в стране пытаются выяснить совместно с местными властями. Уточняется, что расследование осложнено местом крушения — самолёт упал в регионе Дарфур, где сейчас ведутся бои.