На повестке у Мавлиева: пропавшее тепло и скандальный мост

Posted 21 октября, 18:49
Published 21 октября, 18:49
Modified 21 октября, 20:36
Updated 21 октября, 20:36
Одной из тем предстоящего совещания станет затянувшееся начало отопительного сезона в городе. Остроты обсуждению добавил в понедельник, 21 октября, глава региона Радий Хабиров — в первый рабочий день руководитель Республики раскритиковал свою команду за многочисленные нарушения и жалобы в сфере отопления. Как признал Хабиров, в этот раз власти Башкирии справились со своими обязанностями «на троечку».
Традиционно обсудят чиновники и транспортную инфраструктуру. Очевидно, главным пунктом станет наболевшая тема с Шакшинским мостом. Многострадальная переправа будет недоступна для проезда больше месяца — с 23 октября по 24 ноября.
В июле 2024 года власти уже перекрывали мост. Срок был меньше — «всего» две недели, однако шума тогда хватило на всё лето. Как считают автомобилисты, меры властей вызвали в городе транспортный коллапс. Остаётся надеяться, что в этот раз ошибки будут учтены.
Ратмир Мавлиев также подведёт итоги благоустройства тротуаров за 2024 год. Обсудит сити-менеджер с коллегами и планы на следующий период. Напомним, летом множество пешеходных зон в городе расширили в рамках подготовки к 450-летнему юбилею города.
Кроме того, градоначальник заслушает отчёты об итогах летней оздоровительной компании для детей и доклад о деятельности центра поддержки участников спецоперации и их семей.