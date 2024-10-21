На повестке у Мавлиева: пропавшее тепло и скандальный мост

Одной из тем предстоящего совещания станет затянувшееся начало отопительного сезона в городе. Остроты обсуждению добавил в понедельник, 21 октября, глава региона Радий Хабиров — в первый рабочий день руководитель Республики раскритиковал свою команду за многочисленные нарушения и жалобы в сфере отопления. Как признал Хабиров, в этот раз власти Башкирии справились со своими обязанностями «на троечку».