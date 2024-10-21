mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 06:47

Published 21 октября, 06:47

Modified 21 октября, 06:50

Updated 21 октября, 06:50

Как пережить холод дома без отопления: проверенные методы и советы экспертов

Как пережить холод без отопления: японский метод и советы экспертов

21 октября 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney
Как пережить холод дома без отопления: проверенные методы и советы экспертов
Когда осень приносит с собой холодные ветры, а отопление еще слабое, важно знать, как сохранить тепло в доме и не замерзнуть. В нашем материале мы рассмотрим несколько способов, которые помогут вам согреться в холодное время года.

Современные обогревательные устройства

Современные обогреватели могут стать настоящим спасением в холодную погоду. Существует множество типов обогревательных устройств, которые можно использовать в зависимости от ваших нужд и бюджета. Масляные радиаторы, например, долго сохраняют тепло, но их нагретый корпус может быть опасен для детей и животных. Тепловентиляторы быстро согревают комнату, но могут мешать своим шумом.

Инфракрасные обогреватели экономичны, но больше подходят для небольших помещений. Конвекторы, в свою очередь, безопасны и бесшумны, но медленно нагревают воздух.

Современные обогревательные устройстваСовременные обогревательные устройства
Современные обогревательные устройства. Фото: Изображение Midjourney

Японский подход к теплу: котацу

Интересным решением для согрева может стать японский котацу — это уникальное и функциональное изобретение, представляющее собой низкий деревянный или металлический стол с встроенным обогревателем. Он обычно оснащен удобной подушкой или матрасиком, на котором можно устроиться в уютной позе, согревая ноги и нижнюю часть тела.

Это идеальное решение для холодных зимних вечеров, позволяющее наслаждаться теплом в комфортной обстановке, например, читая книгу или смотря телевизор. Котацу также способствует экономии энергии, так как обогревает только небольшую зону вокруг пользователя, в отличие от центрального отопления, которое нагревает всю комнату.

Аналог котацу

Если приобрести настоящий котацу затруднительно, можно легко создать его аналог с помощью подручных материалов. Для этого подойдет низкий столик или тумбочка, на которую можно установить электрическую подогревательную плитку или инфракрасный обогреватель.

Важно обеспечить хорошую вентиляцию вокруг обогревателя и использовать устойчивую к высокой температуре поверхность под ним. Добавив мягкую подушку или одеяло, вы сможете создать уютное и теплое убежище прямо у себя дома, вдохновленное традиционным японским дизайном и комфортом.

Японский подход к теплу: котацуЯпонский подход к теплу: котацу
Японский подход к теплу: котацу. Фото: Изображение Midjourney

Утепление окон: бюджетный способ сохранить тепло

Если из окон дует холодный ветер, стоит задуматься об их утеплении. Это можно сделать следующим образом:

  1. Установка занавесок или штор с высокой теплоизоляционной способностью: тяжелые шерстяные или плотные флисовые занавески могут значительно снизить проникновение холодного воздуха через окна. Особенно эффективны они, если закрывать их на ночь.

  2. Использование утепленных оконных пленок: эти пленки легко наносятся на стекло и создают воздушную камеру, которая улучшает теплоизоляцию. Они прозрачны, поэтому не мешают естественному освещению, и легко снимаются при необходимости.

  3. Монтаж оконных щитков или роллет с теплоизоляционным наполнителем: эти конструкции можно открывать и закрывать по мере необходимости и обеспечивают хорошую защиту от холода.

  4. Применение деревянных или пластиковых наличников и уголков: они не только улучшают внешний вид окон, но и помогают заполнить щели между окном и стеной, снижая потери тепла.

  5. Использование специальных оконных уплотнителей: это гибкие профили, которые крепятся к раме окна и плотно прилегают к стене, предотвращая проникновение холодного воздуха.

Утепление оконУтепление окон
Утепление окон. Фото: Изображение Midjourney

Тепло в постели

Электроодеяло — отличное решение для обеспечения комфортной температуры в постели в холодное время года. Оно позволяет заранее разогреть кровать, создавая приятное тепло, которое будет окутывать вас. Это особенно полезно для людей с холодными руками и ногами или для тех, кто предпочитает спать в тепле. Благодаря современным технологиям, современные электроодеяла обладают регулируемым терморежимом, что позволяет подобрать оптимальную температуру под ваши предпочтения.

Однако важно помнить о мерах предосторожности при использовании электроодеяла. Не забывайте выключать его перед сном, чтобы избежать перегрева и возможных рисков для здоровья.

Традиционные и инновационные грелки

Грелки — простой и эффективный способ согреться. Обычные водные грелки легко использовать, наполнив их горячей водой. Для более длительного эффекта можно использовать самонагревающиеся полоски, которые приклеиваются на одежду. Они были разработаны для активного отдыха на холоде, но отлично подходят и для домашнего использования.

Тепло в постелиТепло в постели
Тепло в постели. Фото: Изображение Midjourney

Одевайтесь правильно: шерсть и термобельё

В холодное время года тёплая одежда играет ключевую роль в поддержании комфорта и здоровья. Особенно ценными являются изделия из шерсти, благодаря её уникальным теплоизоляционным свойствам. Шерсть способна удерживать воздух внутри, создавая теплый слой, который защищает от холода.

Кроме того, шерстяные вещи обладают естественной влагоотводящей способностью, что предотвращает ощущение влажности и дискомфорта. Шерстяные свитера, шарфы, перчатки и шапки — неотъемлемая часть зимнего гардероба, обеспечивающая надёжную защиту от мороза.

Также стоит обратить внимание на термобельё, которое изначально разработано для спортсменов, но нашло широкое применение и в повседневной жизни.

Ранее эксперты рассказали, как сделать окна безупречно чистыми.

Создайте осенний огород на подоконнике и соберите урожай в холодное время!
Узнать подробнее
Читайте также:
Готовим дом к зиме: утепляем окна, двери и другие лайфхаки для теплаКак очистить чугунные и современные батареи: проверенные методы и советы экспертовДекабрист: как превратить ваш дом в цветущий оазис в зимние месяцы
#Ольга Харина#Тепло#Отопление#Квартира#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика